Arthur Mesbius több mint 15 éve dolgozik fényképészként. A már több díjat is kiérdemelt művész szállít képeket ügynökségeknek, de készít saját projekteket is. Arthur munkáit a humor épp úgy átszövi, mint a fájdalmas irónia. Képeire messze sem elegendő csupán ránézni, látni kell őket! A most következők nagy része a „múlt, jelen, jövő" hármasát érzékelteti egyetlen fotón, olyan döbbenetes erővel, hogy elsőre minden részlet fel sem fogható.

