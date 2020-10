Elijah WoodA Gyűrűk ura főszereplőjeként ismerte meg az egész világ a színészt. A fantasy-rajongók egy emberként szurkoltak Zsákos Frodónak, hogy sikerüljön elpusztítania a gyűrűt, ezzel pedig megállítani Szauront és seregét. Hatalmas sikere lett a film minden részének, Elijah Woodot pedig senki nem tudta elképzelni másként, csak a kis hobbitként, aki felveszi a gonosszal a harcot. Ennek ellenére a színész igyekszik merőben más, a rajongók számára meglepő karakterek megformálását elvállalni. Ilyen a Come to Daddy című thriller karaktere is. Habár a film nem aratott osztatlan sikert, egyértelmű, hogy Elijah Wood mit akart elérni vele: hogy ne csak A Gyűrűk ura főszereplőjeként emlékezzenek rá az emberek.

Woody HarrelsonHabár Woody Harrelson pályafutása alatt rengeteg különböző filmben és sorozatban játszott, és meglehetősen színes karaktereket formált meg, a legtöbben mégis a komoly, mélyebb karakterekkel azonosítják, pedig nem győzi bizonyítani, hogy humoros oldala is van. Az 1990-es években rengeteg alkotásban játszott, majd tartott egy szünetet, és 2003-ban tért vissza egy még talán tőle is meglepő szerepben: a Ki nevel a végén? című film nagyon különös, egyedi, kissé bizarr biztonsági őreként. Ez a karakter azért élesen eltér attól, amivel a színészt a legtöbbször azonosítják.

Chris EvansA színészt a Marvel-moziuniverzum szereplőjeként ismerte meg az egész világ még akkor is, ha nem akkor és ott kezdődött el filmes pályafutása. Amerika Kapitányként égett bele az emberek agyába, aki egy jóságos, erkölcsös, udvarias és bátor hős emberfeletti képességekkel. Összesen tizenegyszer öltötte magára Steve Rogers kosztümét, így nem csoda, hogy az emberek vele azonosítják Chris Evanst, aki azért merőben más filmben is bizonyított a marveles karrierje alatt is: a Snowpiercer – Túlélők viadala című dél-koreai sci-fi-, illetve akciófilmben is játszott.