"Győztes csapaton ne változtass" - lehet, hogy így gondolkoztak azok a rendezők, akik úgymond már bevált párosokat kértek fel újra közös munkára. A színészek feladata ugyan, hogy eljátsszák az érzelmeket, de sokkal egyszerűbb, és nem utolsó sorban hitelesebb is lehet a végeredmény, ha valamilyen szintű vonzalom ténylegesen kialakul a két szereplő között. Ezért lehet, hogy az alábbi párosok többször is játszottak szerelmeseket a filmvásznon.

Woody Allen és Diane KeatonA páros először a Játszd újra, Sam! című, mára már klasszikussá vált romantikus vígjátékban játszott először együtt, és úgy tűnik, hogy az ő párosuk nagyon bevált. Ez a film kulcsfontosságú volt Diane Keaton karrierje szempontjából is, valamint ekkor teremtődött meg az ő kettősük, amit aztán nagyon sok filmben bevetettek még: a Hétalvóban, a Szerelem és halál című filmben, az Annie Hallban, a Szobabelsőkben és a Manhattan című filmben. Persze lehet, hogy nem így történt volna, ha ezen filmeket nem Woody Allen rendezte volna.

Jesse Eisenberg és Kristen StewartLehet, hogy első látásra összeférhetetlennek tűnik az ő párosuk, a filmvásznon mégis nagyon működik közöttük a kémia olyannyira, hogy nem is egy, és nem is két filmben játszottak már szerelmespárt. Alakításuk a Kalandpark című romantikus vígjátékban győzte meg az embereket először, ezt pedig másik két film követte: a BeSZERvezve című akció-vígjáték, majd a 2016-os, Woody Allen rendezésében készült Café Societyben.

Michael Douglas és Kathleen TurnerA két színész párosa elkápráztatta az embereket, hogy akkoriban sokak fejében megfordult, talán nem csak a filmvásznon alkotnak egy párt. Együtt szerepeltek a Smaragd románcában, valamint annak folytatásában, A Nílus gyöngyében, és a klasszikusnak számító A rózsák háborújában. Bármennyire tűnt is azonban fantasztikusnak a párosuk, később kiderült, hogy soha nem alkottak valójában egy párt, sőt ha lehet hinni Kathleen Turner életrajzi könyvének, ő már A Nílus gyöngyében sem akart szerepelni, de Michael Douglas nem hagyott neki más választást.

Meg Ryan és Tom HanksHabár mára Meg Ryan teljesen eltűnt a filmiparból, egykor megkerülhetetlen szereplője volt Hollywoodnak, ahogy Tom Hanks is, csakhogy ő azóta is az. A páros pedig együtt is szerepelt természetesen, nem is egy romantikus moziban. Először A szerelem hullámhosszán című filmben láthattuk őket végül egymásra találni, majd az 1998-as Szerelem hálójában című romantikus vígjátékban sikerült egymásba szeretniük, a nézőknek pedig az ő párosukba.