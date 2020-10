A könyvek szerelmesei tudják, hogy a forró nyár után a hűvös, sejtelmes ősz igazi felüdülés. Nincs jobb, mint megfürdeni a nap utolsó sugaraiban egy csésze forró kávéval vagy teával a kézben, betakarózni egy nagy kendővel, vagy pokróccal, és elmélyülni egy szuper könyvben. Most olyan könyveket hoztunk nektek, amelyek őszi hangulatúak, vagy történetük ősszel játszódik.

Nicolas Barreau: A nő mosolyaMár a mutatós, Eiffel-tornyot ábrázoló borítóról gondolhatjuk, hogy ez egy igazi, romantikus könyv. A cselekménynek két főszereplője van: Aurélie, a szakácsnő és André, az Opál Kiadó főszerkesztője. Aurélie egy nagyon magányos időszakát éli, amikor az egyik könyvesboltban megtalálja A nő mosolya című könyvet, és rájön, hogy a kötet története róla szól. A könyv tele van szeretettel, reménnyel, és humorral, ráadásul a történet ősszel játszódik. Ha elolvastad a könyvet, mindenképp nézd meg a regényből készült filmet is, amiben megelevenednek a könyv szereplői.

Ray Bradbury: Gonosz lélek közelegA Gonosz lélek közeleg története októberben játszódik. A könyv nem egy átlagos horror, de van benne félelem, kaland, és igencsak akció dús. A főhősök, Jim és Will kiskamaszok, akik nagyon szeretnének már felnőni. Egy nap vándorcirkusz érkezik a városukba, Will apja pedig nem sokkal később néhány régi újságot átnyálazva rájön, hogy a cirkusz nem közönséges társulat: az emberek a körhintán megfiatalodhatnak, a cirkuszosokat pedig az ő félelmeik és fájdalmaik éltetik. A történet akkor kezd bonyolódni, amikor Will apja elkésik, és a cirkusz társulata bábokká teszi a fiúkat. Ha szereted a kissé nyomasztó hangulatú műveket, ezt a kötetet neked találták ki!

Szilvási Lajos: Egyszer-volt szerelemEz az őszies hangulatú regény Sopronban játszódik, és két fiatal történetét meséli el, akik újra egymásra találnak. A történet 1958-ban játszódik, a főszereplők, Holló és Krisztina pedig nemcsak szerethető karakterek, de nagyon emberiek is. A könyv szomorkásan szép, és ha elkezded olvasni, garantáltan belemerülsz Szilvási soraiba, aki gyönyörűen ír a szerelemről, és részletesen bemutatja a gyönyörű, őszi tájakat is. Ha kedveled a romantikus regényeket, ezt mindenképp olvasd el!

Neil Gaiman: SoseholA Sosehol egy felnőtteknek szóló mese, ami már-már horrorba fordul át. A London utcáin játszódó történet teljesen más valóságot mutat, mint ami a felszínen létezik. Az olvasmány könnyed és szórakoztató, azonban néhány ijesztő elemének köszönhetően hidegrázós. A főszereplő, Richard Mayhew egy fiatal üzletember, akinek átlagos élete teljesen megváltozik, amikor egy bajba jutott lány segítségére siet, és különös társaságba csöppen. A főszereplő előtt egy nagyon furcsa hely kapui nyílnak meg: Richardnak a csatornák labirintusában kell boldogulnia, míg a megszokott világ teljesen kitaszítja őt.

A teljesség igénye nélkül itt van még néhány ősszel játszódó szuper sztori, amit érdemes elővenni a következő hónapokban.