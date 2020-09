Pénteken érkezett a megrázó hír, mely szerint Maurer Gergő - vagy ahogy a csapattársai hívták, Pacsu -, életét vesztette egy tragikus hirtelenséggel történt autóbaleset következtében. Az ŐSI S.E. kézilabdacsapat játékosától fájó szívvel búcsúzik a sportoló közösség:

"(...) Gergő mindenhol helyt állt. Imádta a családját. Ági, a párja, gyakran kísérte el a mérkőzésekre és most várja azt a babát akit együtt akartak felnevelni. A munkában szorgalma, tehetsége vitte előre. A végzetes ütközés is munkából hazafelé menet érte. Barátként is mindig számíthattunk rá és büszkék vagyunk rá, hogy az életének fontos részét a kézilabdázást megosztotta velünk.

Csodálatos játékos volt! Nagyszerű képességei páratlan alázatossággal, tisztelettudással párosultak. Nem lehetett nem szeretni ezt a nyíltszívű, mosolygós srácot.

159 bajnoki mérkőzen 1285 gólt lőtt! Elképesztő. Mindezt úgy, hogy rendkívül önzetlen volt a csapattársaival, ebből a rengeteg gólból mindössze 181 volt hétméteresből.

Gergő! Emberként pótolhatatlan vagy nekünk.

Soha senki nem lesz már 10-es a csapatban.

Nem csak bennünket, hanem a megyei kézilabdát is óriási veszteség érte, mert az ellenfelek is tiszteltek, szerettek téged.

Játsz tovább az égi pályán, mindig velünk maradsz amíg csak létezünk!

Örökké szeretünk" - olvasható az Ősi "Andreotti" S.E. hivatalos Facebook-oldalának bejegyzésében.