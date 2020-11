A szülei egyetemistaként vállalták be, megbánta Batman visszautasítását, Uma Thurmant háromszor kérte feleségül, és a regényei magyarul is elérhetőek. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben az 50. születésnapját ünneplő Ethan Hawke kapcsán.

1.Ethan Green Hawke néven született 1970. november 6-án a texasi Austinban. Az amerikai szokásokkal ellentétben nem két keresztneve, hanem két vezetékneve van, a Green ugyanis az édesanyja családneve.

2.Születésekor az édesanyja és az édesapja egyetemista diáktársak voltak. Azonban még kiskorában elváltak, és ezután az édesanyja sokáig egyedül nevelte.

3.Később az édesanyja újraházasodott, és Ethan Hawke népes családot kapott ennek révén. Összesen öt mostohahúga és egy mostohafivére van, utóbbi az Amerikai Különleges Erők kommandósaként Afganisztánban és Irakban is szolgált.

4.Apai ágon rokona az amerikai irodalom egyik legnagyobb klasszikusának, Tennessee Williams drámaírónak. Hawke dédnagyapja és Williams apja ugyanis testvérek voltak.

5.Sokáig író szeretett volna lenni, a színjátszást csak hobbiként művelte a Princeton egyetem campusán található diáktársulatokban. Az Űrrandevú című ifjúsági sci-fi szereplőválogatására is csak poénból jelentkezett, és hiába nyerte el az egyik főszerepet River Phoenix mellett, majd kapott pozitív kritikákat a filmért, a forgatás után visszatért a tanulmányaihoz, és nem voltak színészi ambíciói.

6.Négy évvel később játszott csak újra filmben, a Holt költők társasága viszont a világsikert is meghozta számára, és olyannyira beindította a karrierjét, hogy az egyetemet is végleg abbahagyta miatta.

7.A kilencvenes évek közepén felajánlották neki Batman szerepét, de visszautasította azzal a felkiáltással, hogy nem akar színészi skatulyába kerülni. Saját bevallása szerint ezt azóta megbánta.

8.A Gattaca forgatásán ismerkedett meg Uma Thurman-nel, aki az első felesége lett. Már kétszer megkérte a kezét, mire a színésznő igent mondott neki. Hat évvel és két gyerekkel később elváltak.

9.Hawke második házassága 2008 óta tart, szintén két gyereke született belőle. A második feleségét, Ryan Shawhughes-t úgy ismerte meg, hogy dajkaként dolgozott neki és Thurman-nek az első házassága idején.

10.A gyermekei közül Maya Hawke ígéretes ifjú színésztehetség, akit többek között már a Stanger Things sorozatban és a Volt egyszer egy... Hollywoodban is láthattak a nézők.

11.Négyszer jelölték Oscar-díjra, de egyszer sem kapta meg. A négy jelölésből kettő volt színészi (Kiképzés, Sráckor), kettő pedig forgatókönyvírói (Mielőtt lemegy a Nap, Mielőtt éjfélt üt az óra).

12.A Mielőtt-filmek rendezője, Richard Linklater a kedvenc alkotótársa (az említett forgatókönyveket is együtt írták, és Hawke eddig összesen nyolc olyan filmben játszott már, amit Linklater rendezett (Mielőtt felkel a Nap, A Newton fiúk, Az élet nyomában, Visszajátszás, Mielőtt lemegy a Nap, Megetetett társadalom, Mielőtt éjfélt üt az óra, Sráckor).

13.Az ifjúkori írói álmait is beteljesítette, hiszen több regénye is megjelent már, ráadásul sikerrel. Magyarul közülük a Hamvazószerda és a Mi a gond velem? is olvasható, utóbbiból Hawke azonos című filmadaptációt is rendezett 2006-ban.

14.A kedvenc filmjei a következők: Öt könnyű darab, Száll a kakukk fészkére, Vörösök, Híd a Kwai folyón, Egy hatás alatt álló nő, Apokalipszis most, A veszélyes élet éve.

15.Rendszeresen összekeverik Mark McGrath zenésszel a Sugar Ray együttesből, ezért aztán már mindketten hozzászoktak, hogy rutinosan adjanak autogramot a rajongóknak egymás nevében.