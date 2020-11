1.Ryan Thomas Gosling néven született Londonban, de nem az angliaiban. Ez a London az Atlanti-óceán másik oldalán, Kanadában található.

2.Gosling felmenői között francia-kanadaiak, angolok, skótok és írek is találhatók.

3.Az általános iskolában annyit zaklatta őt a többi diák, hogy a szülei inkább kivették a suliból, és magántanulóként végezte el az osztályokat az édesanyja tanári segédletével.

4.17 000 másik gyereket győzött le a Mickey Mouse Club nevű tévéshow szereplőválogatásán, aminek aztán egyik sztárja lett, többek között a szintén kiskölyök Justin Timberlake oldalán.

5.

Soha nem járt semmilyen színitanodába. A Mickey Mouse Club sikere után, tizenhat évesen költözött Los Angelesbe, hogy filmes karriert csináljon. Néhány kisebb szerep után A hitetlen című 2001-es filmmel futott be, aminek főszerepében egy zsidó származású neonáci fiatalt játszott.

6.A Szerelmünk lapjai tette őt romantikus bálvánnyá. A női főszereplőtársa, Rachel McAdams a valóságban is a párja lett a forgatás során. Sőt, kétszer is jártak egymással, először 2005 és 2007 között, majd 2008-ban is néhány hónapig.

7.Ő lett az első 1980-as években született színész, akit Oscarra jelöltek a Legjobb férfi főszereplő kategóriájában, a Fél Nelson című 2006-os filmért, amiben drogproblémákkal küzdő tanárt alakított. Később még egy jelölést begyűjtött a Kaliforniai álomért, de a díjat még eddig egyszer sem nyerte el.

8.A Kaliforniai álomban dzsessz-zongoristát alakított, és az összes zongorázós jelenetben ő maga is játszott a hangszeren, noha csak néhány hónappal korábban tanulta meg, hogyan kell. Dzsesszgitárosként viszont igencsak képzett, és saját zenekarral is rendelkezik, ami a Dead Man's Bones névre hallgat.

9.Hogy a sikeres filmsztárok élete sem mindig móka és kacagás, azt jól mutatja a Komfortos mennyország című film esete, melynek főszerepe kedvéért Gosling közel harminc kilót hízott (főleg jégkrémevés segítségével). Azonban a forgatás előtt lecserélték Mark Wahlbergre, ő pedig ott állt – saját szavai szerint – „kövér munkanélküliként".

10.2011 óta a színésznő Eva Mendes a párja, két közös gyermekük született.

11.A kedvenc filmje az Édentől keletre (1955). A színészi játékát ez alapján nem véletlenül szokták James Dean-éhez hasonlítani.

12.2014-ben forgatókönyvíróként és rendezőként is bemutatkozott a Lost River című sötét mesével, ami azonban nem aratott túl nagy sikert a mozikban, és egyelőre nem is követte újabb Gosling-rendezés.

13.Kedveli a marokkói konyhát, és nyitott is egy ilyen stílusú éttermet Tagine néven Beverly Hillsben.

14.A többi hollywoodi sztárral ellentétben kevés barátja van, és pláne nem rendelkezik őt mindig körülvevő sleppel. Kimondottan szeret egyedül lenni, amit a magányos gyerekkorának tud be.

15.Ha egyszer újranyitnak a mozik, a Farkasember klasszikus szörnymeséje újrafeldolgozásának címszerepében láthatjuk legközelebb Ryan Goslingot.