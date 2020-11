A mindössze 245 állandó lakossal rendelkező sziget térségében 627 247 négyzetkilométernyi óceánt, a vulkanikus eredetű szigetcsoport körüli vizek 90 százalékát nyilvánítottak pénteken természetvédelmi övezetté, ahol tilos az ártalommal járó halászat és bányászat. A Tristan da Cunha-i a legnagyobb tengeri rezervátum az Atlanti-óceánon és a negyedik legnagyobb a Földön. A terület védetté nyilvánítása biztonságos élőhelyet nyújt tengeri madarak, köztük sárgaorrú albatroszok, aranytollú pingvinek, atlanti viharmadarak millióinak, valamint bálnáknak, cápáknak és fókáknak.

A dél-atlanti-óceáni tengeri rezervátum létrehozása része a brit kormány Kék Övezet Programjának (BBP), amelynek keretében már 4 millió négyzetkilométer, a világtengerek 1 százaléka kapott védelmet a gazdasági hasznosítással szemben.



A Dél-Afrikától 2816, Dél-Amerikától 3360 kilométerre fekvő szigetcsoportnak négy nagyobb szigete van, ezek közül is a legnagyobb Tristan da Cunha. Egyetlen települése és egyben székhelye, Edinburgh of the Seven Seas, a világ legelszigeteltebb lakott településének számít, a legközelebbi falu 2460 kilométerre északra, Szent Ilona szigetén van.

A Szent Ilona, Ascension és Tristan da Cunha brit tengerentúli terület részét képező szigeteket 1816-ban vették birtokba a britek. Tristan da Cunha lakosait 1961-ben kitelepítették egy vulkánkitörés miatt, de a szigetlakók 1963-ban visszaköltöztek.