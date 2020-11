Igazi komikuscsaládba született, de a bipoláris zavart is örökölte. Nem csak színészként, de rendezőként is komoly az életműve, még ha Arany Málna-rekordot tart is. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben az 55. születésnapját ünneplő Ben Stiller kapcsán.