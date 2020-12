Normális emberek (Normal People) 1. évad

Hazai netes premier: 12.01. (HBO GO)

Sally Rooney magyarul is olvasható sikerregényéből készült ez a különleges sorozat, amiben két fiatal cseppet sem szokványos szerelmi történetét követhetjük végig, cseppet sem szokásos módon elbeszélve. Marianne és Connell egy ír kisváros középiskolájában ismerkedik meg, és kezd hosszú éveken át tartó titkos kapcsolatba, miközben a sorsuk alakulásával a viszonyukon belüli szerepeik is alapos változásokon mennek át.

Mank (Mank)

Hazai netes premier: 12.04. (Netflix)

David Fincher, Gary Oldman és Orson Welles – ez a három név már önmagában elég ahhoz, hogy minden mozirajongó lelkesen várja a Netflix új filmjét, mely az évvége nagy dobásának ígérkezik. A szerepek pedig a következőképp oszlanak meg közöttük: David Fincher rendezésében Gary Oldman alakítja azt a Herman Mankiewicz forgatókönyvírót, akit Orson Welles korszakos remekműve, az Aranypolgár kalandos keletkezésének idején láthatunk a filmben.

Szabad szavak (Let Them All Talk)

Hazai netes premier: 12.10. (HBO GO)

A kortárs mozi egyik legkülönlegesebb és legtermékenyebb rendezője, Steven Soderbergh (Ocean's-trilógia, Fertőzés, Magic Mike) teljesen titokban forgatta az új filmjét, többek között egy Atlanti-óceánon történő átkelés közben a Queen Mary 2 hajó fedélzetén. A film igazi jutalomjátékot kínál a főszereplő Meryl Streepnek, aki a barátjaival pihentető utazásra induló, ünnepelt írónőt alakít a történetben, hogy az a bizonyos utazás aztán persze cseppet sem a pihenésről szóljon.

A légikísérő (The Flight Attendant) 1. évad

Hazai tévés premier: 12.14. (HBO)

Kaley Cuoco az Agymenők befejeződése után újabb sorozatban kapott főszerepet, ezúttal pedig a komikusi képességei mellett a drámai vénáját is meg kell villantania, hiszen olyan stewardesst alakít, aki egy dubaji hotelben egy hulla mellett ébred, miközben semmire nem emlékszik az előzményekből.

Az éjféli égbolt (The Midnight Sky)

Hazai netes premier: 12.23. (Netflix)

Decemberben szinte egyszerre jelenik meg a Lily Brooks-Dalton nagy nemzetközi karriert befutott regénye magyarul és a belőle készült nagyszabású film a Netflixen. A történet egy sarkvidéki kutatóállomáson dolgozó tudósról, és a vele kapcsolatba lépő űrhajósokról szól, akik épp hazatérésre készülnek, miközben a világot az összeomlás fenyegeti. A főszerepben és a rendezői székben George Clooney.