Az énekesnő szeptember végén adott életet harmadik gyermekének, az újszülött körüli teendők mellett azonban a rajongókról sem feledkezett meg. Az énekesnő és a Vasovski Symphonicból már jól ismert DJ-producer ezúttal egy komolyabb hangvételű dallal jelentkeztek, a Fohász című számmal próbálnak egy kis reménysugarat hozni az emberek mindennapjaiba.

„A Fohász a 2020-as évre jellemző általános hangulatot, a korlátozásokkal járó mindennapokat, valamint a jövőnkkel kapcsolatos bizakodást és reményt dolgozza fel" - mesélte Zsuzsi az újdonságról. Mindannyiunk élete teljesen felfordult idén, mindenki másképp birkózik meg az élet adta nehézségekkel. Szeretnénk, ha ezzel a zenével erőt adhatnánk másoknak ebben az embert próbáló időszakban, és a refrént közösen énekelve, együtt vonzanánk be a pozitív változást a világba!" – tette hozzá az énekesnő. A dalhoz készült videoklip is ezt az érzést mutatja be: Zsuzsit a karantén rabságában, Mr Vasovskit pedig az elidegenedett városban láthatjuk, miközben mindketten keresik a fényt, ami átsegíthet mindannyiunkat a nehézségeken.