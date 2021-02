Nagyon sok olyan sztár van, akit szinte kizárólag a művésznevén ismerünk. Sting, Cher, Pink csak néhány ezek közül. Bár ma már nem nehéz utánajárni annak, hogy mi is a celebek igazi neve, azért ezt többnyire csak a legnagyobb, legfanatikusabb rajongók teszik vagy jegyzik meg. Más hírességek azonban a születési nevükkel váltak ismertté, a becenevüket pedig megtartották maguknak, vagy legalábbis próbálták. Most összegyűjtöttük, hogyan becézi családjuk a legnagyobb sztárokat.

Mila Kunis – AranyhalA gyönyörű színésznőnek ugyan nem ez a teljes neve, Milena Markovna Kunis néven látta meg a napvilágot, de egyszerűsítette, hogy könnyebben megjegyezhető legyen. Már ez is egy becenév, de a baráti köre ennél is jobbat talált a számára: Aranyhal. Erről az élőlényről köztudott, hogy nem áldotta meg az élet hosszan tartó memóriával, és bizony az emlékezéssel olykor a színésznőnek is meggyűlik a baja, ezért kapta barátaitól ezt a becenevet. Kár, hogy a Némó nyomában című mese csak 2003-ban jelent meg, ugyanis ezek alapján a rajzfilm egyik feledékeny főhőse, Szenilla neve is jól illene Mila Kunishoz.

Keanu Reeves – A falKeanu Reeves eredetileg Keanu Charles Reeves néven látta meg a napvilágot, vagyis mondhatjuk, hogy őt tényleg a születési nevével ismerték és szerették meg az emberek. Színészi teljesítménye mellett azért is imádják sokan, mert nem él a nagy sztárokhoz hasonló luxuséletet, és mindig kész segíteni a civil embereken is. Az elmúlt években rengeteg cikk született, amelyek ünneplik a világsztár hétköznapiságát. Habár sokat tudunk a színész életéről, a beceneve sokáig rejtve maradt előttünk. A fal nevet kapta ismerőseitől, mégpedig azért, mert annak idején rendkívül jó hokikapus volt. Habár ezt a szenvedélyét a színészetért feladta, a név megmaradt.

II. Erzsébet királynő – GaryA királyi család szokásai és titkai mindig nagy érdeklődésre tartottak számot, most íme egy újabb rejtély, amiről lehull a lepel. A történet szerint II. Erzsébet a fiatal Vilmos hercegtől kapta a Gary becenevet. Állítólag a kis Vilmos beszaladt a palotába, és azt kiáltotta, hogy Gary. Az egyik alkalmazott kérdezgette tőle, hogy mégis kit keres ilyen néven, amikor megjelent II. Erzsébet, és közölte, hogy ő az. Valószínűleg Vilmosnak akkoriban még meggyűlt a baja a granny, vagyis a nagyi helyes kiejtésével, így lett II. Erzsébet beceneve az, hogy Gary.

Jennifer Lawrence – NitroA belevaló színésznő a szüleitől a Jennifer Shrader Lawrence nevet kapta, de már gyermekkorában találtak egy hozzá sokkal jobban illőt. A kicsi Jennfier ugyanis nem bírt egy helyben ülni, folyamatosan mozgásban volt igazi hiperaktív kisgyerekként. A testvérei éppen ezért ragasztották rá a Nitro becenevet, amit a mai napig használnak. Jennifer tetszését azonban nem annyira nyerte el ez a név, minden alkalommal, amikor így szólítják, felbőszül, ezért jó testvérhez méltóan folyamatosan ezzel piszkálják.

Hugh Jackman – PálcikaHugh Jackmant jó kiállású, izmos férfiként ismertük meg. Egy igazi sármőr, de ez nem mindig volt így. A Hugh Michael Jackman néven született ausztrál filmcsillag egykor igazán vékony férfi volt, a lábai legalábbis mindenképpen. Ezért kapta a Sticks, vagyis a Pálcika becenevet. Azóta ugyan már nyoma sincsen a vékony virgácsoknak, de a beceneve örökké őrzi az egykori vékonyságát.

Tom Hardy – MenyétA brit színész éppen olyan gyerek volt, amilyennek elképzeljük. Vad és lázadó, a szüleinek sokszor meg is gyűlt vele a bajuk. A fiatal Tomnak pedig az iskolával voltak problémái, vagyis azzal, hogy oda rendszeresen járni kell. Nem is tette. Helyette inkább az utcán lógott a barátaival, és mivel sokat hiányzott, közel került ahhoz, hogy kicsapják. Életének ezen szakasza miatt kapta a Menyét becenevet.