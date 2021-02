Több helyszínről is jelentkezik az Oscar-gála: a szervezők szerdán jelentették be, hogy a hagyományokhoz híven a hollywoodi Dolby Színház lesz a díjátadó műsorának fő színtere, de egyéb helyszínek is bekapcsolódnak majd a közvetítésbe.

Az amerikai filmakadémia korábban április 25-re tolta el a díjátadó ceremóniát, hogy a pandémia miatti korlátozások enyhülésével már közönség részvételével is meg lehessen rendezni.

A műsorral kapcsolatos pontos terveket később hozzák nyilvánosságra. Mint a testület fogalmazott: a filmakadémia olyan Oscart akar rendezni, amely nem hasonlít a korábbiakhoz, de elsődleges szempontként tekint a közönség és minden résztvevő egészségének megőrzésére és biztonságára.

Az Oscar-gála műsorát idén Steven Soderbergh tekintélyes rendező-producerre, Stacey Sher producerre és a díjátadókon már nagy tapasztalattal rendelkező Jesse Collinsra bízták.

A ceremónia producerei még nem közölték, hogy idén lesz-e házigazdája a show-nak. Tavaly minden eddiginél kevesebb, 23,6 millió nézője volt az Oscar-gálának.

Az Oscart megelőző Golden Globe-díjkiosztót február 28-án rendezik meg virtuálisan. Újdonság, hogy a rendezvényt két helyszínen, Los Angelesben és New Yorkban tartják, a díjazottak a világ több tájáról kapcsolódnak be az adásba. A műsor házigazdájaként New Yorkból Tina Fey, Los Angelesből pedig Amy Poehler jelentkezik be.

A szűkített lista alapján az idei évben sajnos nem jelölnek magyar alkotásokat az Oscaron.

Forrás: MTI