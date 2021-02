Feró A Dal Kulisszában fejtette ki részletesen a véleményét.

"Volt olyan versenyző, ahol tudtam, hogy elveszítem a népszerűségem, de nem tetszett. Nem is fogalmaztam kőkeményen, visszafogtam magam, hogy ne bántsam meg... énekelt ott valamit, ami számomra idegesítő és erőszakos volt, le akart minket rohanni... ő jó énekes, de ne így bizonyítsa be" – mondta Csondor Kata produkciójáról, aki egyébként nem is jutott tovább.