A zsűri szavazatai alapján az elődöntőbe jutott a Kaukázus, BariLaci, Radics Gigi, valamint Süle Zsolt.A nézők szavazatai alapján ötödikként a Down For Whatever jutott tovább.

Jövő héten az elődöntővel és a versenyben maradt húsz produkcióval folytatódik A Dal.