Rupert elmondta, hogy az elején még csak két filmet terveztek, de aztán jöttek az újabb és újabb folytatások. A színész életének egy részét csak Ron Weasley karakterének szentelte és egy idő után már csak egy kötelező házi feladatnak érezte - adta hírül a Mirror.

Volt idő, amikor elég fullasztó érzés volt, mert végül 10 éven át minden nap el kellett játszanom ezt a szerepet. Minden évben visszajöttünk. Olyan volt, mint a Idétlen időkig című film, mindig ugyanazok a díszletek voltak

Rupert néha határozottan úgy érezte, hogy más akar csinálni, másban is ki akarja próbálni magát. A színész azt is elárulta, hogy minden egyes részt csak egyszer nézett még, leszámítva az első részt, amit nemrég másodjára is megnézett. Ennek leginkább az az oka, hogy nagyon kritikus önmagával szemben. A forgatások hangulatát azonban nagyon dícsérte: együtt nőttek fel a stáb tagjaival, így igazi családias légkör alakult ki.

Rupertnek tavaly született meg első gyermeke és azt megfogadta, hogy lányával egy napon végignézik a 8 Harry Potter filmet.