Az Udvari Kamaraszínház új műfajt teremt: a Trianoni nemzettragédia 100. évfordulója kapcsán dokumentum-klippeket forgat. A társulat szívügye a történelmünkről szóló darabok bemutatása, Andrási Attila igazgató és művészeti vezető elmondta, miért tartja ezt fontosnak.

„Egyik ok a társulatunk alapítására a történelem iránti nagy érdeklődésem. A délvidéki Szabadkán születtem és nőttem fel. Világossá vált számomra, hogy az ottani magyarságnak mint nyelvi és kulturális közösségnek többet kéne tudnia a múltjáról, és nem megelégedni az ottani rendszer kínálta kényelmesen hiányos tudással. Ami meg Magyarországot illeti, mindig is tudtam, hogy fontos tartalmak voltak és vannak elferdítve vagy tabu-témaként kezelve. Beláttam a »historia magistra vitae est« mondás igazságát: nem érti a jelenét és nem tudja elképzelni jövőjét a nemzet, amely a múltját nem ismeri. A másik ok a »szakosodásra« az, hogy más színházak ritkán érzik szükségét, hogy ilyen darabokat műsorra tűzzenek, a mi darabjaink még nem is töltik ki ezt az űrt elegendő mértékben. A harmadik ok, hogy szívügyünk a történelmünkről szóló darabjainkat bemutatni az elcsatolt területeken, és másutt a világban.

Az ember szabad akaratában és akaraterejében hiszek, nem a fatalizmusban. A történelemben a körülmények néha szűkebb, néha nagyobb mozgásteret biztosítanak, nem egyetlen lehetőséget. Gondoljunk csak a maroknyi önszerveződő ellenállóra, akik elfoglalták Sopront, és ezáltal kikényszerítették a népszavazást a Hűség városában, amely így nem lett elcsatolva. Mindebben igencsak megerősített Horváth Jenő tanulmánya a Trianon-előtti huszonöt évről. Részletesen ír a kényszerpályákról, a mozgásterekről, az eredményes és a rossz politizálásról Magyarországon és külföldön egyaránt. Stílusából nem érezhető ki valamilyen ártó ideológiai meghatározottság.

Diplomatának készült, így történészként nagyobb érdeklődéssel, hozzáértéssel és alapossággal nyúlt a témához. A Milleniumtól Trianonig című könyvét megkerülhetetlennek tartom, de természetesen nem képzelem tökéletesnek és hibátlannak, az igazság után kutatva a pozitív előítélet is félrevezető. Horváth szakírói stílusa magával ragadott, izgalmas olvasmány a történelem iránt érdeklődőknek, mely alapján jól el tudtam képzelni a korabeli viszonyokat...