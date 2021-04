A Pa-dö-dö egykori énekesnője ritkán beszél magánéletéről, pláne ilyen érzékeny témáról, ám most mégis megtette.

Őszintén vallott arról, miért döntött a tudatos gyermektelenség mellett és arról is, hogy mit szólt ehhez a családja.

„Nem szenvedtem attól, hogy nem lettem anya. Sőt nem is akartam az lenni. Az anyukám viszont szeretett volna nagymama lenni, többször is elmondta, mennyire vágyik egy unokára, és hogyan kényeztetné őt, de mivel Anyucikám érzelmileg is intelligens ember, nem nyaggatott, hogy szüljek. Elfogadta, hogy az unokázás kimarad az életéből"

mesélte a Story magazinnak az Artisjus-díjas dzsesszénekes.