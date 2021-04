Nagyszabású online koncertet ad a Mandoki Soulmates ezen a hétvégén április 18-án vasárnap.

A Németországban élő magyar művész, Leslie Mandoki és zenésztársai a Hungarian Pictures/Magyar Képek a világ számos pontjáról összekapcsolódva zenélnek együtt az összetartozás jegyében - írja az Origo.

"A Starnbergi-tó melleti stúdiónkban Los Angeles-i barátommal, a Ritchie Blackmore zenekarából

ismert Tony Carey-vel és a müncheni Soulmates zenekarunkkal jöttünk össze. Videón keresztül élő

kapcsolásban csatlakoznak a Soulmates-zenésztársaink Los Angelesből, New Yorkból, Bostonból,

Miamiból, Nashville-ből, Londonból és Berlinből. Ez alkalommal kiegészülünk még tokiói, sanghaji,

pekingi, delhi és moszkvai zenészekkel is.

Mindnyájan élőben játszottak velünk - például New Yorkban, az 52. utcában a saját nappaliban, Dél-Karolina tengerparti strandján, vagy az Észak-Angliában található saját kastély pincestúdiójában" - mesélte Leslie Mandoki.

Az online koncert fellépőinek teljes listája az alábbi:

- Leslie Mandoki - Lake Starnberg

- Ian Anderson (Jethro Tull) - Oxford

- Nick van Eede (Cutting Crew) - London

- Till Brönner - Berlin

- Szakcsi Lakatos Béla - Budapest

- Jane Xie - Shanghai

- John Helliwell (Supertramp) - Liverpool

- Steve Bailey - Boston

- Al Di Meola - New York

- Peter Maffay - Lake Starnberg

- Jesse Siebenberg (Supertramp) - San Francisco

- Cory Henry - Los Angeles

- Deobrat Mishra - Delhi

- Mike Stern - New York

- Margarita - Moscow

- Randy Brecker - Long Island / New York

- Bill Evans - Nashville

- Sirreal - Beijing

- Richard Bona - Miami

- Moto Fukushima - Tokyo

- Tony Carey - Los Angeles

- Julia Mandoki - Amsterdam