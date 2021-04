Amennyiben a járványhelyzet engedi, idén július 23. és augusztus 1. között valósul meg a különleges atmoszférájáról is ismert Művészetek Völgye, ahol a főszerepet 1989 óta a művészet és a természet kapja. Új helyszínekkel készül a stáb, több irodalmi, színházi és képzőművészeti udvar nyílik, valamint egy napra az Opera kamion is a Völgybe érkezik.

"A Művészetek Völgye három csodálatos települése szerencsére lehetőséget ad arra, hogy szabadtéren, minél szellősebben, kis létszámú helyszíneken töltődhessenek a látogatóink kulturális és közösségi programokkal. Nyitottunk a tereken, Vigántpetenden és Taliándörögdön is új udvarok indulnak, valamint a vásár részt is kicsit átalakítjuk, hogy elkerüljük a sokadalmat. A programunk már kész, rendületlenül dolgozunk, hogy amennyiben lehetséges majd, biztonságban találkozhassunk a Völgyközösséggel. Egyre biztosabbnak látjuk, hogy nyárra javul a helyzet és meg tudjuk valósítani ezt a tíz napot. Sokan nevezik a Völgyet kulturális oázisnak, amire most talán a szokásosnál is nagyobb szüksége van mindannyiunknak, fellépőknek, látogatóknak egyaránt" - mondta Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója.

A Művészetek Völgye csapata alig várja, hogy újra találkozhassanak a völgylakók, szervezők, fellépők, látogatók és szeretnék méltó módon megünnepelni a fesztivál tavaly elmaradt, harmincadik jubileumát.

Koncertet ad a Völgyben az Erik Sumo Band, Dés László, a Margaret Island, a Csík Zenekar, a Bohemian Betyars és Rúzsa Magdi, hetvenötödik születésnapját ünnepli Hobo, Plusz-Mínusz koncerttel készül a Quimby.

A szokásosnál is több irodalmi program várható, Taliándörögdön indít udvart a Petőfi Irodalmi Múzeum, Vigántpetenden Vecsei H. Miklós és a Poket közösség. A kapolcsi evangélikus templomba költözik a Magyar Írószövetség, Lackfi János Versműhelyein és zenés versimpróin a szokott helyen, a Kaláka Versudvarban lehet majd részt venni.

Hobo előadóestjeivel egy új, vigántpetendi helyszínen várja a rajongóit. Az Operaház jóvoltából szintén Vigántpetendre, kamionon érkezik Donizetti legnépszerűbb vígoperája, a Szerelmi bájitalt a csillagos ég alatt láthatja a közönség. A Recirquel a My Land című darabjával tér vissza a Völgybe, az Imre Zoltán Programnak köszönhetően további kortárs táncművészeket is megismerhet a közönség. Táncelőadásokkal, valamint a kortárs művészet és környezettudatosság kapcsolatát boncolgató programokkal a MANK Artporta is készül. A Völgyhétvégéken tesztelt új udvarukba, a kapolcsi Kalapos Kertbe hívják az alkotni vágyó látogatókat, itt látható majd Szőke András és Badár Sándor stand-up estje is.

Kapolcs új főterén a Nemzeti Filmintézet és a Művészetek Völgye közös Némafilmhez filmzenét! pályázatának döntős alkotói élőzenés filmvetítésen mutatják be zeneműveiket, ugyanitt esténként a százhúsz éves magyar film kínálatából vetítenek válogatott filmeket.

Új játékteret nyit tánccal, zenével, mesével a gyerekek számára a húsz éves Hagyományok Háza, a Muharay Népművészeti Szövetség programjai a Pest-Buda Udvarba költöznek, az esti koncertek előtt izgalmas napközbeni gyerekprogramokat szervez Kőbánya Udvara. A gyerekjogokról informál az Unicef Magyarország, Ébresztő-óra programjuk képzett önkéntesei és Fiatal Nagykövetei a Harcsa Veronika Udvarban tartanak interaktív foglalkozásokat.

Az Aktív Magyarország támogatásával még több gyalogos, tematikus és e-bike túra indul, bemutatva a környék természeti szépségeit. A zöld úton tovább haladva helyszíni komposztálót is telepítenek a Völgybe. Meglepetésekkel készül a Kaláka Versudvar, a Momentán Udvar, a Harcsa Veronika Udvar, Kőbánya Udvara és az elmúlt év feszültségeit feldolgozó beszélgetések, előadások, foglalkozások és közösségi programok sem maradhatnak el.

A FényArtban a Művészetek Völgye fényfestő (mapping) verseny nyertesei fényművészeti alkotásaikkal adnak egyedi hangulatot a kultikus taliándörögdi Klastromnak. Színdarabokkal és színházi workshopokkal tölti meg idén induló színterét az Új Színház, visszatér a Völgybe a huszonötéves Fonó, meglepetésekkel készül Palya Bea.

A jubiluem kapcsán tíz napon át új életre kel egy-egy korábbi Völgyprogram az elmúlt harminc évből és egy Völgyarcokat bemutató portrékiállítás is nyílik.

A Művészetek Völgyére már kaphatóak a jegyek, az elővásárlás nagy segítség a szervezési folyamatokban, de természetesen, amennyiben a fesztivál nem tartható meg, a jegyárak automatikusan visszafizetésre kerülnek.

A teljes program elérhető a megújult www.muveszetekvolgye.hu weboldalon, az alábbi linken pedig személyre szabott programajánlót kínál a Művészetek Völgye csapata: https://www.programajanlo.muveszetekvolgye.hu

Jegyvásárlás: https://tixa.hu/muveszetekvolgye

A 10 napos és 5 napos rugalmas bérlet már kapható és a háromnapos jegyek is elérhetőek lesznek május 13-tól!