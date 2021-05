Demény Attila 1955. március 2-án született Kolozsváron, a Gheorghe Dima Zeneművészeti Főiskolán 1979-ben végzett zongora és zeneszerzés szakon, majd 1987-ben a bukaresti Színház- és Filmművészeti Főiskolán szerzett operarendezői képesítést. Azóta a Kolozsvári Magyar Opera rendezője, majd főrendezője volt. Betöltötte a Romániai Magyar Zenetársaság elnöki tisztségét is. Ő mutatta be először Erdélyben Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusát (1992) és Bartók Béla Cantata Profanáját (1995).

Demény Attila zenei pályafutását Sepsiszentgyörgyön kezdte karmesterként, majd 1980 és 1983 között a nagyszebeni filharmónia zongoraszólistájaként dolgozott. 1992-ben megalapította a kolozsvári operastúdiót, 2003 és 2006 között a balatonfüredi Művészeti Fesztivál művészeti igazgatója volt.

Zongoristaként több mint 300 szóló-, kamara- és zenekari estje volt. Számos színházi kísérőzenét szerzett, és több színházi produkció zenei vezetője volt. Szimfonikus hangversenyeket és operaelőadásokat vezényelt, és több mint húsz operaelőadást rendezett.

A Kolozsvári Magyar Opera közleményben idézte fel, hogy Demény Attila rendezései mérföldkövet jelentettek az intézmény életében. Az opera zeneszerzői hagyatékát is jelentősnek nevezte. "Műveit a XX. századi zenei nyelveket sajátos hangvételben egyesítő egyéni stílus jellemzi" - méltatta visszaemlékezésében a Kolozsvári Magyar Opera - írja az MTI.