Mint Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a műemlék előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, hosszú az út, amíg ez a kastély visszanyeri eredeti pompáját, de ez a "pillanat eljött", ez a műemlék is megújul.

Virág Zsolt, a Magyar Kastélyprogram Kft. ügyvezető igazgatója azt emelte ki, hogy a Patay-kastély megújítása a 24. órában történik, hiszen az épület állaga nagyon leromlott. A rekonstrukció több ütemben történik majd, mindehhez Abaújszántó szlovák testvérvárosa Kassa is hozzájárul - mondta. Úgy vélte, a felújítás hozzásegít ahhoz, hogy a térség idegenforgalma, turisztikai vonzereje nőjön.

Egy tegnapi hír szerint egy másik romos épületet is felújítanak, a Benczúr-kúriát, mely a Nógrád megyei Szécsényhez tartozó Benczúrfalván található. A rekonstrukcióra európai uniós és hazai forrásból csaknem 1,4 milliárd forintot fordítanak. Benczúr Gyula festőművész 1910-ben vette meg a kúriát, ott élt és dolgozott haláláig, 1920-ig. A beruházás alapkőletételét pénteken tartották. A helyreállított épületben új turisztikai funkciókat alakítanak ki.

Virág Zsolt az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a kúriában innovatív, interaktív módon mutatják majd be a festőművész fő műveit. A látogatót a kulisszák mögé vezetik be, többek között reprodukciók és animált videófilmek segítségével ismerhetik meg Benczúr Gyula képalkotási módszerét és személyiségét is, történelmi, mitológiai és portréfestészetét, de a tereket bejárva a család életformáját, egy 20. századi kúria mindennapjait is.

Hangsúlyozta, hogy egy 30 éve kihasználatlan, üres, romos épületbe álmodtak turisztikai vonzerőt. A 18. században barokk stílusban épült kúria a kor nemesi építészetének kiváló reprezentánsa és bár több tulajdonosa volt, megmaradtak az eredeti boltozatos terek, a gazdag stukkódíszítések - írja a Travelo.

A kúria rekonstrukciójáról Glázer Tamás, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési (NÖF) Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az év végére teljes egészében megújulnak a belső terek, a tetőszerkezet és a homlokzat, a korábbi műterem, a 2,5 hektáros park és visszaépítik a korábbi főkaput is. Felújítják a parkban lévő délnyugati és északkeleti bástyát, valamint a támfalat. A megújult épületben kiállításokat, hangversenyeket is tarthatnak majd - tette hozzá