Orbán Viktor a tegnap nap folyamán bejelentette, hogy megvan az 5 millió beoltott és ezáltal újabb enyhítések következnek, melyek a zeneipart is érintik.

Szombaton a Magyar Közlönyben is megjelent a kormányrendelet a lazításokkal kapcsolatos részletekről, mely szerint az 5 millió beoltott után maximum 500 fő részvételével megtarthatóak lesznek a szabadtéri rendezvények, azonban 500 fő felett csak koronavírus ellen védett személyek vehetnek részt rajta. Továbbá a zenés-táncos rendezvények csak védettségi igazolvány birtokában látogathatóak.

Nagy örömhír ez a zeneipar számára, hisz végre újra lehetnek koncertek, szabadtéri fesztiválok. A Budapest Park már be is jelentette, hogy újra megnyitják kapuikat és a Camous fesztivál is megrendezésre kerül majd - írja a Blikk.

Most pedig újabb örömhír érkezett: Majka Facebook-oldalán jelentette be, hogy nemsokára végre színpadra lépnek. Siófokon, a Plázson lesz az első fellépés június 12-én.