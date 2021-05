Drake kanadai rapper eddigi rekordmennyiségű díjainak számát 29-re növelte és megkapta az Évtized Művészének járó elismerést is. A rapper 2009-ben került először a Billboard 100-as listájára, azóta neki lett a legtöbb listás dala a világon, összesen 232. Vasárnap ő lett a legtöbbet streamelt dalok díjának nyertese is.

Pink amerikai énekesnőnek ítélték oda az Ikon-díjat. A művészhez a színpadon csatlakozott kilencéves lánya, akivel akrobatikus légtornász-mutatványt adtak elő a Cover Me In Sunshine című dalra.

Az NBC televízión közvetített show egyik előre felvett produkciója volt Pink és Willow Sage Hart szereplése. A Nick Jonas vezette díjátadó élő részei szabad téren zajlottak, maszkot viselő nézőközönség előtt.

A legtöbb díjat, összesen tízet The Weeknd vette át, a 16 jelölésből övé lett többek között a legjobb előadó, a legjobb férfi előadó, a Blinding Lights című dalért a Hot 100 lista legjobb dala, valamint After Hours című lemeze a legjobb r&b album díja is.

A néhai Pop Smoke rapper posztumusz öt díjat nyert, ő lett - egyebek mellett - a legjobb új előadó, a legjobb rapelőadó, debütáló lemeze a legjobb rapalbum. A tavaly otthonában meggyilkolt rapper helyett a díjakat édesanyja vette át.

A gálán fellépett DJ Khaled, H.E.R., Migos, Alicia Keys, akit Michelle Obama volt first lady jelentett be, Karol G, a twenty one pilots, a DuranDuran, Jimmy Jam & Terry Lewis, a Jonas Brothers és a Glass Animals.

