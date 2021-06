1. A legfontosabb szereplőválogatásukon 6 hónaposan vettek részt.Mindössze félévesek voltak, amikor kiválasztották őket a Bír-lak című tévés komédiasorozat egyik szerepére. A sorozatbeli Tanner család kislányának szerepét felváltva játszották, ahogyan az szokás kisgyerekeket foglalkoztató produkciók esetében – mivel szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy egy gyerek hány órát forgathat-dolgozhat egy nap, és ikrekkel ez az idő megduplázható a stáb számára. Az Olsen ikrek 9 hónaposan kezdték el játszani Michelle Tannert, és egészen a sorozat 1995-ös végéig főszereplők maradtak.

2. Pótfogat viseltek a Bír-lakban.A producerek eleinte nem is akarták, hogy kiderüljön az ikrekkel kapcsolatos turpisság, azaz hogy Michelle Tannert ketten játsszák. Ezért aztán a stáblistán a két iker egy névvel, Mary Kate Ashley Olsenként lett feltüntetve az első évadokban. Később pedig azzal kapcsolatban csaltak, ahogyan kinéztek: amikor a kislányoknak elkezdtek kihullani a tejfogai, a kamerák előtt akkor is hibátlan mosollyal kellett megjelenniük, némi protézis segítségével. (Kivéve azokat az epizódokat, amik direkt a foghullásról szóltak.)

3. Már 10 évesen dollármilliomosok voltak.Hamar belekóstoltak a szórakoztatóiparnak nem csak a kreatív, de a biznisz részébe is. Hat évesen ők lettek minden idők legfiatalabb olyan személyei, akik produceri kreditet kaptak. 10 évesen pedig minden idők legfiatalabb olyan milliomosaivá váltak, akik nem örökölték, hanem maguk keresték meg az ehhez szükséges pénzmennyiséget.

4. Igazi divatdiktátorok.1993 óta létezik a Dualstar nevű cégük, aminek a 18. születésnapjukon a társelnökei is lettek, és átvették a vezetését. A színészi szereplésekkel fokozatosan felhagytak, és inkább az üzleti élet felé fordultak, azok belül is leginkább a divat felé. Számos saját márkát futtatnak (The Row, Olsenboye, StyleMint), több ezer boltjuk van világszerte, és az üzleti birodalmuk értékét több száz millió dollárra becsülik.

5. A húguk már sokkal sikeresebb színésznő náluk.A náluk három évvel fiatalabb, rájuk külsejében is hasonlító Elizabeth Olsen az utóbbi néhány évben futott be igazán Hollywoodban olyan filmeknek köszönhetően, mint a Martha Marcy May Marlene vagy a Wind River – Titkos nyomon, igazán nagy sztárrá azonban Wanda Maximoff szerepe tette a Marvel-szuperhősfilmekben és sorozatokban. Elizabeth a nővérei miatt nagyon fiatalon csöppent bele a filmes világba, gyakran elkísérte testvéreit a forgatásokra is, de sokáig azt fontolgatta, hogy inkább Elizabeth Chase néven folytatja, hogy semmiképp ne hozzák összefüggésbe Mary-Kate és Ashley Olsennel.

6. Kicsik, és kicsik a különbségeik.Ha a születési sorrendjükről van szó, akkor Ashley két perccel előzi meg Mary-Kate-et. Ha a testmagasságukról, akkor szintén ő a nagyobb, bár esetükben talán inkább helyénvaló lenne úgy fogalmazni, hogy a kevésbé kicsi, hisz még ő is csak 155 centiméteres.

7. Elutasítják a közösségi médiát.Az ikrek egészen kiskoruktól fogva szerepeltek reklámokban, filmekben, szinte az egész felnövésüket követhették a nézők. Nem csoda, ha ennyi kitárulkozás számukra bőven elég volt. Felnőttként már távol tartják magukat a nyilvánosságtól, amennyire lehet. „Egész életünkben arra törekedtünk, hogy ne adjuk meg ezt a hozzáférést az embereknek, szóval regisztrálni a Twitterre ellentmondana mindennek, amit tettünk" – mondta erről Mary-Kate.

8. Súlyos betegséggel is szembe kellett néznie egyiküknek.Mary-Kate Olsen a kétezres évek elején csúszott bele egyre jobban a testképzavarba és az anorexiába, ami miatt 2004-ben már kórházi segítséget is igénybe kellett vennie. A felépülése után pedig még többször jelentkeztek hasonló problémái, például egy ezzel összefüggő súlyos vesegyulladás is 2007-ben.

9. Heath Ledger halála kapcsán vallomást kellett tenniük.A tragikusan elhunyt Heath Ledger mindkettejükkel közeli baráti viszonyt ápolt. Amikor a színészt eszméletlenül találta az ágyában a masszőre, elsőnek Mary-Kate Olsent hívta fel, és csak azután a rendőrséget. Olsen a saját testőrét küldte a helyszínre, később pedig vallomást kellett tennie az ügyben, hogy nem tud semmit azoknak a szereknek az eredetéről, amik Leadger halálát okozták.

10. Már nem is hasonlítanak egymásra.Nemrégiben megdöbbentő fotó látott napvilágot az egykor oly bájos ikerpárról, akiket teljesen eltorzult arccal kaptak lencsevégre. A lányokat sokáig szinte meg sem lehetett különböztetni egymástól, de talán épp ebből lett elegük, és ezért vágtak bele nagy hévvel a plasztikáztatásba. Mára már azonban annyira megváltozott az arcuk, hogy talán azt sem mondanánk meg róluk, hogy ikrek.