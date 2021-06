1. A szüleitől különleges neveket kapott

A kacifántos Joshua Lucas Easy Dent Maurer néven látta meg a napvilágot 1971. június 20-án. A családja ekkoriban épp egy őslakos indián rezervátum területén élt, és az itteni hagyományok erősen hatottak a szüleire. Így aztán a fiuknak olyan neveket adtak, amik az ott történtekre utaltak: nagyon könnyen született meg, így lett Easy („könnyű"), a szülést levezető orvos pedig beverte a fejét az ágyoszlopba, így lett Dent („ütés" vagy „horpadás").

2. A gyerekkora folyamatos vándorlással telt

Mint talán már a névadásból is kiderült, a szülei nem voltak hétköznapi figurák. Doktorként és ápolónőként az egészségügyben dolgoztak, de leginkább a politikai aktivizmus és a hippi életmód foglalkoztatta őket. Atomerőművek elleni tiltakozásokat szervezte, és a hatóságok gyakran zaklatták őket, így rengeteget költöztek. Josh Lucas 13 éves korára 30 különböző településen élt már.

3. Egy leselkedés miatt lett színész

Nyolcéves korában egy tengerparti városkában éltek, és a környéken forgatott filmet egy kis kanadai stáb. A forgatás pedig annyira vonzotta Lucast, hogy a homokdűnék mögé bújva kileste egy szenvedélyes szerelmi jelenet felvételét, és ekkor döntötte el, hogy ő is ilyesmivel akar foglalkozni.

4. Élete első filmjében kannibálok közé keveredett

Az első mozifilm, amiben szerepet kapott 22 évesen, az Életben maradtak című dráma volt. A valós történetet vászonra vivő film egy repülőgépszerencsétlenség után az Andok hegyeiben túlélni próbáló rögbicsapatról szól, akik megrázó erkölcsi dilemmák közepette egy idő után kénytelen megenni a halott társaikat is.

5. Csúnyán megverték egy szerepe miatt

A Corpus Christi című színpadi botrányelőadásban Júdást játszotta, mivel pedig ez a színdarab Jézus történetét meleg áthallásokkal mesélte el, így folyamatos tiltakozások közepette zajlott már a próbafolyamat is. Amikor pedig Lucas a jelmezpróbára tartott, a színház mellett egy sikátorban megtámadták és csúnyán összeverték. A premieren is törött orral, a szeme körül monoklival, bekötözve lépett fel, és a néző azt hitték, ez csak a jelmeze része.

6. Nem mindig nézett ki ennyire jól

A minden egyes megjelenésekor látványosan sármos és délceg Josh Lucas egy alkalommal tett kivételt: a Fekete dicsőség című film kedvéért közel 20 kilót hízott, mert így tudta élethűen eljátszani a legendás kosárlabdaedző Don Haskinst.

7. Kétszer is kórházba került egy forgatáson

A Poseidon című tengeri katasztrófafilm felvételei számára is katasztrofálisan alakultak. Először akkor kellett orvoshoz vinni, amikor a főszereplőtárs Kurt Russel egy víz alatti jelenetben véletlenül fejen vágta egy elemlámpával. A sebet 16 öltéssel varrták össze, és jó néhány forgatási nap kimaradt Lucas számára. A másik baleset az utolsó előtt forgatási napon következett be, amikor is Lucas közel 6 méter magasból leesett a díszletben, aminek következtében a bal kézfejében elszakadtak az izmok és szalagok. Ötórás műtéttel rakták rendbe a kézfejét, de még évekkel később is kellett fizikoterápiára járnia, hogy rendesen mozgatni tudja.

8. Kutyasétáltatás közben ismerte meg a feleségét

Az írónő Jessica Ciencin Henriquezzel egy kutyafuttatóban találkozott először, és hat héttel később már el is jegyezték egymást. Az esküvőjüket 2012-ben a New York-i Central Parkban tartották, és még abban az évben megszületett a fiuk is. A házasság viszont nem tartott soká: 2014-ben szétváltak az útjaik.

9. Madárfészek módszerrel neveli a gyerekét

Az exfeleségével kiváló a viszonyuk, és igyekeznek úgy intézni a dolgokat, hogy a közös gyereküket minél kevésbé érintsék a válás következményei. Ennek érdekében az ún. madárfészek-módszerrel nevelik: ennek lényege, hogy nem a gyerek vándorol a két szülő otthona között, hanem a gyereké a családi otthon, és a két szülő felváltva gondoskodik ott róla. A jó viszonyt jelzi az is, hogy hármasban együtt költöztek Balira hosszabb időre, amikor a gyerekük számára ott találtak egy érdeklődésének megfelelő ökotudatos iskolát a dzsungel közepén.

10. Ismeretlen emberek százaihoz kopogtatott be

A politikai aktivizmus tőle sem áll távol: a 2008-as amerikai elnökválasztási kampányban Barack Obamát támogatta, de nem csak a hírnevével, hanem kétkezi munkával is. A pennsylvaniai kampánycsapat tagjaként szavazókat regisztrált, telefonokat kezelt, és házról házra járva kopogtatott be emberekhez a siker érdekében. Sőt, 45 napig egyfolytában obamás pólót hordott.