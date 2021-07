Szerelem és halál (1975)

Woody Allen híres arról, hogy szinte az egész életművét New Yorkban forgatta le, ám 1975-ben egyszer már átruccant Európába filmet készíteni, közelebbről Párizsba és Magyarországra. A választását a filmjének története indokolta, hisz a Szerelem és halál a klasszikus 19. századi realista orosz nagyregények paródiája, így a javarészt vidéki magyar helyszínek az orosz tájakat helyettesítették benne.

Menekülés a győzelembe (1981)

Hatalmas dolognak számított az 1980-as évek elején, hogy hollywoodi világsztárokkal készül egy nagyszabású történelmi film a vasfüggönyön túl. A kölcsönösen előnyökön túl (az amerikaiaknak így olcsóbb a film, a magyarok pedig jelentős bevételhez jutnak) és Andy Vajna producer személyén túl talán azért is történhetett így, mert a hollywoodi sztárokkal (Sylvester Stallone, Michael Caine) és sztárfocistákkal (Pelé, Bobby Moore) az MTK-stadionban (is) forgatott film lényegében egy magyar remekmű, a Két félidő a pokolban című Fábri Zoltán-film újrafeldolgozása.

Evita (1996)

Szintén Andy Vajna hozta el Budapestre az Evitát, a kilencvenes évek egyik szuperprodukcióját, ami a főszereplő Madonna régi álmaként valósult meg, és költözött a musicalszínpadokról a filmvászonra. A budapesti Andrássy út, a Keleti pályaudvar, a Szabadság tér és a Néprajzi Múzeum ebben a filmben argentin helyszínekként jelentek meg.

München (2005)

Steven Spielberg kedvéért többek között még az Andrássy utat is lezárták, amikor nálunk forgatta a müncheni olimpia terrormerényletének utóéletéről szóló bosszúfilmjét. A München története a világ számos pontján játszódott, és ezek közül a legtöbbet Budapest alakított: az Operaház környéke Rómát (lásd az alábbi videót) és Párizst, a Marriott Hotel Londont, a Puskás Stadion Münchent. Steven Spielberg pedig a hotelszobájába az egykor volt legendás Odeon kölcsönzőből rendelt filmeket, és ezt megtudva a tékás srácok persze dedikáltattak párat a saját rendezéseinek DVD-i közül is.

Die Hard – Drágább, mint az életed (2013)

Ugyan Bruce Willis és a Die Hard már messze nem számítanak (részben pont emiatt a film miatt) annyira menő márkanévnek, mint régen, de azért mégis felbolydult egész Budapest, amikor idelátogattak. A jó öreg, vagy ebben a filmben már inkább csak öreg John McClane a széria ötödik részének történetében a fia oldalán akciózik Moszkvában, így ebben az esetben (oly sok más alkalomhoz hasonlóan) a magyar főváros az oroszt játszotta.

Szárnyas fejvadász 2049 (2017)

Felismerhető magyarországi helyszín nem sok jelenik meg Ryan Gosling és Harrison Ford nagyszabású sci-fijében, hisz szinte az egész filmet óriási műtermekben, zöld háttér előtt vették fel – de mindezt hazánkban, hazai szakemberek közreműködésével tették. A rendező Denis Villeneuve pedig olyannyira elégedett lett mindezzel, hogy a következő sci-fi szuperprodukcióját, a sztárok egész sorával készült, ősszel mozikba kerülő Dűne forgatását is Budapestre hozta el.

Fekete Özvegy (2021)

A Marvel szuperhősfilmjeiben már korábban is célozgattak arra a szereplők, egészen konkrétan a Fekete Özvegy és Sólyomszem, hogy valami történt Budapesten, most pedig végre megtudhatjuk azt is, hogy mi minden. Az előzménytörténetként is szolgáló film ezek után természetesen csak Budapesten készülhetett el, és egy igazán látványos, javarészt női szereplőket felvonultató akciókaland lett belőle.

Filmajánló: Júliusban eljönnek az ufók Zalatnay Saroltáért - 5 film és sorozat, amit ne hagyj ki a hónapban