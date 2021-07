70. születésnapját ünnepli az Addams Family-filmek Morticiája, azaz Anjelica Huston, aki egy legendás hollywoodi család sarjaként lett modell, majd Oscar-díjas színésznő, miközben Jack Nicholsonhoz is nevezetes szerelmi kapcsolat fűzte. A jeles alkalomból összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet a színésznőről.

1. Legendás családból származik.Az édesapja Hollywood történetének egyik leghíresebb és leghírhedtebb rendezője, John Huston volt, az édesanyja pedig Enrica „Ricki" Soma orosz balerina. A születésekor az apja nem is volt jelen, mert épp Afrikában forgatott filmet Humphrey Bogarttal (Afrika királynője). A szülei már Anjelica Huston kislánykorában elváltak, és több féltestvére is született mindkét oldalról (többek között a szintén híres színész Danny Huston), de a szülei ennek ellenére sosem váltak el hivatalosan.

2. Az édesanyja tragikus halála miatt költözött Amerikába.A gyerekkora nagy részét az anyjával élve Angliában és Írországban töltötte, A holtak című filmjében az ír akcentus nem véletlenül állt neki olyan jól. Amikor viszont az édesanyja egy tragikus balesetben életét vesztette, az akkor tizenéves Huston átköltözött Amerikába. Szerepelt az apja egyik filmjében (A Walk with Love and Death), de sokkal inkább modellként kezdett karrierbe.

3. Mindig is szerette a rosszfiúkat.A modellkarrier onnan is jött, hogy 18 éves korában szerelmi kapcsolatba kezdett a híres fotós Bob Richardsonnal, aki akkor 41 éves volt. Később Jack Nicholsonnal alkottak több mint másfél évtizedig legendás, rengetegszer szakító és újrakezdő sztárpárt. 1992-től pedig a bohém szobrász Robert Graham-mel élt házasságban, egészen a férfi 2008-as haláláig.

4. A szeretője szeretőjét játszotta az áttörését hozó filmben.Viszonylag későn, már 30 éves kora felett vágott bele érdemben a színészi karrierbe. De hogy milyen jól megy ez neki, azt gyorsan megmutatta: A postás mindig kétszer csengetben az akkori szeretője, Jack Nicholson alkalmi kalandját játszotta egy emlékezetes mellékszerepben.

5. Jelen volt Roman Polanski nevezetes nemi erőszak-eseténél.Az akkori párja, Jack Nicholson házában zajlott az a parti, aminek során Roman Polanski megerőszakolta az akkor még csak 13 éves áldozatát, mely eset következményei elől elmenekült Amerikából, és azóta sem térhetett vissza. Anjelica Huston is jelen volt az ominózus házibuliban, sőt az ezt követő nyomozás során az ő lakását is átkutatta a rendőrség, ami során kokaint is találtak nála. Huston szerencséjére a házkutatás szabálytalanul zajlott le, így nem emeltek vádat ellene.

6. Az édesanyja után ő is majdnem autóbalesetben halt meg.1980-ban túlélt egy kis híján tragédiával végződő autóbalesetet. A Coldwater Canyon egyik szerpentinjén rohant bele a kocsijába egy túl gyorsan közlekedő BMW, aminek következében Huston arca teljesen összezúzódott a szélvédőn, és több órás operációval távolítottak el csontszilánkokat a homlokából és a koponyájából, az orrát pedig plasztikai műtéttel kellett helyreállítani.

7. Az egyik legritkább Oscar-rekord az övé.A színészi pályája csúcsára 1986-ban ért, amikor A Prizzik becsülete mellékszerepéért elnyerte az Oscar-díjat. Ezzel pedig ő lett az első a filmtörténelemben, aki egy család harmadik generációjának is Oscart tudott nyerni. Az édesapja, John Huston A Sierra Madre kincsének rendezéséért és forgatókönyvéért nyerte el a díjat, a nagyapja, Walter Huston pedig szintén A Sierra Madre kincse mellékszerepéért. A Hustonok három generációs rekordjához azóta is csak egyetlen család tudott csatlakozni, a Coppolák (Carmine, Francis Ford, Sofia).

8. Nagy mennyiségben imádja a macskákat.A kedvenc állata a macska, és otthon is tart belőlük néhányat. A Rosie O'Donnel tévéshowban elárulta, hogy a kaliforniai házában három saját cica lakik bent, nyolc pedig kint.

9. Az Addams Family forgatásán alig kapott levegőt.A hazai közönség talán leginkább az Addams Family-filmek Morticia-jaként ismerik Anjelica Hustont. Az ikonikus szerepért alaposan meg kellett szenvednie: a forgatáson fém fűzőt viselt Morticia különleges alakjának megteremtéséért, a szemnyílásait mesterségesen húzták vékonyabbra, a nyakát pedig feszesebbre, és még csak le sem feküdhetett pihenni a szünetekben a sok rajta lévő eszköz miatt.

10. Nem tud nyugdíjba menni, mert nincs pénze.Ilyen családi háttérrel, ilyen hollywoodi karrierrel és kapcsolatrendszerrel senki sem gondolná, hogy Anjelica Huston anyagi gondokkal küzd, pedig így van. Az elhunyt férje ugyanis egy rendkívül ritka betegségben (ún. Wegener érgyulladásban) szenvedett, miközben nem volt amerikai betegbiztosítása, ez pedig a teljes vagyonukat elvitte. Így Huston kénytelen folyamatosan dolgozni, igaz ezt olyan rendezőkkel teheti, akikkel már korábban is szívesen együttműködött: legközelebb például Wes Anderson új filmjében, a The French Dispatch-ben láthatjuk.