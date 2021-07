A Djabe azonban augusztus 5-én ebben az évben is megtartja a koncertet Steve Hackett-tel, olyan formában, hogy a Genesis egykori gitárosa londoni otthonából kb. 50 percet együtt fog zenélni a Djabe muzsikusaival, interneten keresztül. Így a Budapest Jazz Clubba ellátogató közönség Steve Hackett-tet is élőben fogja látni és hallani, a modern technika segítségével, sőt a közönség kérdezhet is tőle. Ezen a különleges koncerten a közösen eljátszott Genesis és Steve Hackett klasszikusok mellett a Djabe új albumát, a The Magic Stag-et fogják bemutatni. Az eredeti Djabe & Steve Hackett The Journey Continues 2021 koncertre megváltott jegyek érvényesek a 2022-es koncertre, vagy átcserélhetőek a helyszínen a 2021. augusztus 5-i koncertre, vagy igény esetén a vásárlás helyén visszaválthatóak. Az újonnan meghirdetett koncertre a jegyek kaphatók a helyszínen és a jegymester.hu oldalon.

A zenekar tagjai:

Steve Hackett – gitár, ének, szájharmonika

Barabás Tamás - basszusgitár

Égerházi Attila - gitár, ütőhangszerek

Koós-Hutás Áron - szárnykürt, trombita

Nagy Ábel – billentyűs hangszerek

Kaszás Péter - dobok, ének

Vendégzenészek

Muck Ferenc – szaxofon

Szabó László – szitár, gitár

Az este folyamán a zenekar Steve Hackett-tel közösen nem csak Genesis és Steve Hackett klasszikusokat fog együtt játszani, hanem Genesis egykori gitárosa az új Djabe album, a The Magic Stag bemutatásában is részt vesz a Londonból. A Djabe a magyarországi zenekarok közül egyedülálló módon öt éven belül már a hatodik lemezét jelentette meg Angliában. Ezúttal nem Djabe & Steve Hackett név alatt adta ki az albumot az egész világon ismert Cherry Red Records, hanem az előadó kizárólag a Djabe. Ezzel óriási lépést tett előre az őt megillető pozíció

kivívására a nemzetközi zenei életben. A fentiek nem jelentik azt, hogy Steve ne szerepelne az albumon, hiszen a lemez koncepciója és a címadó dal szövege neki és feleségének köszönhető. A Hackett házaspárt és alkotó párost Égerházi Imre: Magyar mondák, legendák című

festménye ihlette a The Magic Stag megírására. Ezzel el is indították egy határozott úton a Djabe zenei és kreatív arculatáért felelős alkotókat.

Barabás Tamás és Égerházi Attila elhatározták, hogy a magyar népzenei kincs minél több elemét beépítik a címadó Csodaszarvas szerzeménybe, és törekednek a világzenei elemek felhasználására a többi kompozíció esetében is. Az albumot pedig a 2003-ban nemzetközileg is nagyon sikeres Táncolnak a kazlak mintájára, Égerházi Imre festményeinek koncepciójára, az alkotások „megzenésítésére" építik. Steve Hackett nem csupán a címadó kompozíció szövegét írta feleségével, Jo Hackett-tel karöltve,

de narrátorként, valamint hét számában gitárosként is szerepel az albumon. A felvételek ötvözik a progresszív rock, a jazz, a világzene és a magyar népzene elemeit. Az angol kiadó beharangozójában kitér arra, hogy a Djabe napjainkban a világ egyik legkiválóbb progresszív/jazz/világzenei fúziós zenekara. Az ezredfordulóra Égerházi Imrét festőművészt az Alföld egyik vezető mestereként tartották számon. Festészete és művészi szervezőtevékenysége, valamint az alkotói közösségek és alkotótársak iránti elkötelezettsége elismerést hozott számára Magyarországon és nemzetközi szinten egyaránt.