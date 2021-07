Az észak-koreai menekültek szerint a nők elleni szexuális erőszak egykori hazájukban a mindennapi élet része. A patriarchális társadalom miatt sok nő tehetetlennek érzi magát: sokan szégyellik is a bántalmazást, és a legtöbben úgy döntenek, hogy inkább hallgatnak a gyenge rendvédelmi és támogatási rendszerek miatt.

Bár a nők hangja és gazdasági ereje növekedett az elmúlt években Észak-Koreában, a szexuális erőszak még mindig egy nyílt, cím nélküli és széles körben tolerált titok. Az észak-korai nők nem merik hallatni a hangjukat, mivel nincs megfelelő igazságszolgáltatás a számukra. Kim Dzsongun propagandaszolgálata Észak-Koreát szocialista paradicsomnak nevezte, mely szerint minden északi-koreai nőt nagyra becsülnek és „mindannyian értékes életet élhetnek a mai idők hősnőjeként", de az országból elmenekült nők nem erről számolnak be.

A beszámolók szerint az észak-koreai nőket kormányzati tisztviselők, börtönőrök, rendőrök, ügyészek és katonák rendszeresen szexuálisan zaklatják. A hatalmon levő férfiak büntetlenül garázdálkodhatnak, amikor egy rendőr kiválaszt egy neki tetsző nőt, annak nincs más választása, mint hogy teljesítse a férfi kívánságait.

"Észak-Koreában egy nő álma nem valósulhat meg erőszak nélkül vagy testének eladása nélkül" - állította egy nő, akit egy tisztviselő erőszakolt meg. A legdurvább, hogy a szexuális zaklatás annyira általános és elfogadott az országban, hogy a legtöbb nő azt hiszi, ez csak a normál férfi viselkedés része, így eszük ágában sincs tiltakozni ellene. Csak éjjel sírják tele a párnájukat és maguk sem értik, hogy miért.

A magas rangú katonatisztek gyakran megpaskolták a női katonákat a csípőjükön és a mellükön, vagy a kezüket az egyenruha alá csúsztatták, amikor elhaladtak mellettük. Sokszor láttuk ezeket a dolgokat, de csak azt gondoltuk, hogy főnökeink kifejezetten kedvelték őket" - mondta Lee So Yeon a Harpers Bazaar-nak, aki az északi hadseregben szolgált 2008-as szökése előtt. A hadseregben is nehéz sorsuk van a nőknek, ugyanis nem ritka, hogy a századparancsnok egytől egyig megerőszakolta a parancsnoksága alatt álló női katonákat. A sorkatonaság 2015 óta a 18. életévüket betöltött nőknek is kötelező, méghozzá hét éven keresztül. A kiképző táborokban borzalmas állapotok uralkodnak, rengetegen laknak egy szobában, alig kapnak enni, nincs meleg víz, és nem zuhanyozhatnak rendszeresen.

Az egyik beszámoló szerint a tizenévesek sincsenek Észak-Koreában biztonságban, ugyanis belőlük választják ki Kim Dzsongun szexrabszolgáit:

A tisztviselők az iskoláinkba jöttek, és tizenéves lányokat választottak ki, hogy a Phenjan körüli száz otthonának egyikében dolgozzanak. A legszebbeket választják ki, fontos, hogy egyenes, szép lábuk legyen. Megtanulják, hogyan tálaljának fel olyan ételeket, mint a kaviár és a különböző ritka finomságok. Azt is megtanítják nekik, hogyan kell masszírozni, majd szexrabszolgákká válnak. Igen, le is kell vele feküdniük, és nem követhetnek el hibát, különben könnyen eltűnhetnek."

Bár a nemi erőszakról szóló történetek is szörnyűek, Észak-Koreában nem ez az egyetlen nehézség, amivel egy nőnek meg kell küzdenie. A férfiak dominanciájának köszönhetően a családon belüli erőszak is teljesen elfogadható az országban, ha a férj erőszakoskodik feleségével szemben, akkor a kormány nem avatkozik közbe. Ráadásul nők tízezrei válnak az emberkereskedelem áldozataivá vagy a kínai szexrabszolga-piacon végzik. A legtöbben menekültek, akik szörnyű sorsuk elől sokan Kínába szöktek, azonban 60%-uk ott is a szexiparban vagy kényszerházasságban köt ki.

