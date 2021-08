Zac misztikus fantázia illusztrációkat készít, a fotók úgy néznek ki, mintha valakinek az álomvilágában készültek volna. Az építészet csodáit varázslatos világokba helyezi, így történhet meg, hogy hógömbbé válik a római Colosseum, vagy flamingók álldogálnak London utcáin.

"Mindig is szerettem a művészetet, az alkotást és az építészetet. Apám kiskoromban vezetett be a művészet világába, szürreális, fantasztikus világokat rajzoltunk együtt. 10 éve fedeztem fel a Photoshopot, akkor lettem grafikus. Az emberek sokféleképpen értelmezik az alkotásaimat; Tündérországot, de apokaliptikus világokat is belelátnak. Minden művem az életem egy részletét mutatja be, hangulatokat, eseményeket dolgozok fel. Inspirál a természet, a sok utazás, szeretek új országokat, új kultúrákat felfedezni" - nyilatkozta a művész a boredpandának.

