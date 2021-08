...igazi írócsaládból származik?

Számos rokona foglalkozik vagy foglalkozott hivatásszerűen az írással. Közülük a legismertebb a nagybátyja, az útikönyvszerző és regényíró Paul Theroux, akinek A Moszkító-part című könyvéből hollywoodi film is készült már, jelenleg pedig épp a sorozatverzió fut belőle az Apple Tv+-on – a főszerepben az unokaöcsivel, cikkünk szülinapos tárgyával. De Justin Theroux édesanyja, Phyllis Grissim Theroux is rendszeresen jelentkezik esszékkel és publicisztikákkal, a további nagybátyjai közül Alexander Theroux költő, Peter Theroux prózaíró, Joseph Theroux regényíró és irodalmi szerkesztő, az unokatestvérei közül pedig Louis és Marcel Theroux egyaránt újságírók és dokumentumfilmesek.

...vezetéknevét hogyan kell ejteni?

Leginkább 'thöró'-nak, amiből a 't' hang lágy, mint mondjuk a 'thank you' kifejezés esetében. A családneve francia eredetű, ugyanis az édesapja félig francia-kanadai, félig olasz származású. Anyai ágról angol, német, spanyol és holland felmenőkkel rendelkezik.

...két különböző szerepben is felbukkant a Szex és New Yorkban?

Az akkor még színészi karrierje elején járó Theroux a Szex és New York első és második évadában is szerepelt, méghozzá két különböző karaktert játszva! Az első szezonban Jaredet, egy feltörőben lévő művésztehetséget alakított, a másodikban pedig a novellákat író Vaughn Wyselt, akit kidob Carrie Bradshaw. Az alkotók pedig arra sem fordítottak különösebb figyelmet, hogy legalább a kinézetét megváltoztassák a két szerep között, egyszerűen csak rövidre vágták a haját.

...forgatókönyvíróként talán még sikeresebb, mint színészként?

Noha a kamerák előtt is játszott jó néhány jelentős szerepet (A Moszkító-part már említett főszerepe mellett többek között A hátrahagyottak sorozatban, vagy a Mulholland Drive mozifilmben), íróként még nagyobb sikerek fűződnek a nevéhez. Ő jegyzi például a Trópusi vihar, a Mindörökké rock, a Vasember 2. és a Zoolander 2. forgatókönyveit is.

...még mindig Jennifer Anistont tartja az egyik legjobb barátjának?

A hollywoodi sztárszínésznővel a Hippi-túra című film forgatásán jöttek össze, majd 2012-ben eljegyezték egymást, és 2015-ben össze is házasodtak. 2018-ban azonban bejelentették a különválásukat, és a bulvársajtó rögtön vad találgatásokba kezdett az okokról. Theroux sokáig nem nyilatkozott az ügyről, de nemrégiben sok mindenre fény derült: „Az emberek olyan narratívákat kreálnak, amelyektől jobban érzik magukat. Ezekkel az elméletekkel leegyszerűsítik a dolgokat. Ez az egész teória, hogy 'az egyik a rock and rollt szereti, a másik meg a jazzt', ugyan már! Ez egyáltalán nem így volt"– mondta el az Esquire magazinnak adott interjújában. „Ha tetszik, ha nem, nem volt drámai a szakításunk, és még most is szeretjük egymást. Őszintén mondom, hogy barátok vagyunk. Hatalmas veszteségként élném meg, ha nem tartanánk a kapcsolatot. Szerintem ő is így érez".

...Budapesten szenvedett balesetet?

A kém, aki dobott engem című filmet forgatta 2017 nyarán Budapesten, és olyannyira odavolt a városért, hogy a közösségi médiában jó néhány saját fotót is megosztott róla, de bulizott a Sziget fesztiválon és egy belvárosi presszóban is a színésztársaival. A budapesti élmények közé pedig becsúszott egy kellemetlen baleset is, amiről azért néhány hét múlva már viccelődve mesélt Ellen DeGeneres tévéshow-jában. Theroux a film felvétele közben, az utolsó munkanap utolsó jeleneténél robogójával egy lezárt utcában közlekedett, s nem vette észre, hogy a következő kereszteződésben már autók haladnak. Ijedtében hatalmasat fékezett, lerepült a motorról és betört a feje.

...milyen kellemetlen szomszéd?

Vagy legalábbis a saját szomszédja szerint biztosan az. Theroux ugyanis állítólag terrorizálta a szomszédját, és nagyon durván viselkedett vele. A színész el is áztatta őt, mialatt éppen a lakásának felújítása zajlott. A vizesedés hatására pedig egy penésztanyává alakult a panaszos otthona, ami miatt még orvosi kezelésre is szorult. A szomszéd szerint hangos is volt Justin Theroux, kutyáit pedig felügyelet nélkül hagyta. A vita köztük nem rendeződött le csendesen, és bíróság elé is került az ügyük.

...harcos állatvédő?

Theroux nagy kutyabarát, és a saját házi kedvencét is menhelyről szabadította ki, ahogyan mindenki mást is erre buzdít. Emellett pedig támogatja a PETA állatvédő szervezetet, és rendszeresen szerepel a kampányaikban is, az alábbi videóban például a kutyák megláncolása ellen felszólalva.

...miben látható legközelebb?

Már készült A Moszkító-part második évada is, de előtte még Theroux egy másik tévésorozatban is látható lesz. A The White House Plumbers című politikai drámában Woody Harrelson oldalán és tekintélyes bajusszal alakítja az egyik főszerepet, a történet pedig a Nixon elnök bukását elhozó nevezetes Watergate lehallgatási botrány kulisszái mögé pillant be.