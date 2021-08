Ő is megjárta a zenetábort.

Az Amerikai pitében fontos szerepet tölt be a zenetárbor és az ottani huncut lányok. Diákkorában Coolidge is gyakran részt vett ilyesmiken klarinétosként. Akkor még a zene érdekelte a legjobban, és híres énekes szeretett volna lenni.

Ikreknek hazudta magát.

Egy nyaraláson két srácot bolondított egyszerre, akik azonban ismerték egymást, így egy idő után nehezen volt kivitelezhető a dolog. Coolidge azt találta ki, hogy ikerpárnak hazudja magát, és így mindkettejükkel gond nélkül tudott randizni.

Először a szülei sem ismerték fel a színpadon.

Élete első színházi szerepében a szülei sem ismerték fel a színpadon. Igaz, ebben szerepet játszhatott az is, hogy férfit alakított, és nagyon el volt maszkírozva.

Nem csak a moziban szereti a fiatal fiúkat.

Stifler mamája szerepében kultikussá váló figurát játszott el az Amerikai pitében, aki úgy szerette a fiúkat, mint a whiskyjét: 18 évesen. Coolidge a magánéletében is mindig fiatalabb férfiakkal élt kapcsolatban, a házasság pedig saját bevallása szerint nem az ő műfaja.

Néhány percért kapott félmillió dollárt.

Az Amerikai pite: A találkozó című 2012-es filmhez összehozták a régi nagy sikerfilm szinte összes szereplőjét, így Stifler mamája sem hiányozhatott. Ő pedig ezért alaposan megkérte az árát: noha a filmben alig néhány percig szerepelt, de 500 000 dolláros gázsit vett fel.

Majdnem született feleség lett belőle.

A Született feleségek szereplőválogatásának idején ő számított a fő esélyesnek Lynette Scavo karakterének eljátszására, de az utolsó pillanatban a készítők másképp döntöttek, és Felicity Huffman kapta meg helyette az egyik főszerepet jelentő munkát.

Allergiás a ragasztóra.

Ami bizony néha a forgatásokon problémát is tud okozni, például a Los Angeles-i tündérmesében a szerep szerint speciális körmöket viselt, de ezeket az allergiája miatt csak ragasztószalaggal tudták rögzíteni.

A házát egy mozifilmben is megcsodálhatod.

New Orleansban megvett egy 150 éves kúriát, ami a legendák szerint szellemjárta hely. Ha szellemek nem is, de filmes stáb már biztosan járt benne, ugyanis a Csábítás című Sofia Coppola-film belső jeleneteit itt vették fel.

Tizenkét kávét iszik naponta.

Saját bevallása szerint „mindenféle energia nélkül" született, ezért aztán kívülről kell pótolnia a hajtóerőt. Ezt leginkább eszpresszókávék formájában teszi meg, amiből minimum egy tucatot hajt fel minden nap.

Épp nagy siker küszöbén áll.

Épp az idei nyár júliusában és augusztusában futott az HBO új sorozata, A Fehér Lótusz, amelyben Coolidge alakítja az egyik központi karaktert. A széria óriási sikert aratott, Coolidge alakítását díjesélyesként emlegetik, és már a második évadot is megrendelte a csatorna.