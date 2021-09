Színházszakmai és tartalmi szempontból is egyedülálló vállalkozásként teremt hiteles közeget a magyar történelem eseményeinek feldolgozására az Udvari Kamaraszínház , az idén megújult társulattal és friss, őszi repertoárjával. A kuriózumként sem utolsó, megidézett pillanatok egyszerre szórakoztató és nevelő célzattal születnek újjá a színpadon, egy remek alkotói gárda összjátékában. Műsortervezésről és rendezői koncepciókról beszélgettünk Andrássy Attilával, a színház vezetőjével.

Mielőtt az imponáló repertoár titkait firtatnánk, vegyük sorra az idei műsor főbb pillanatait, hiszen ma el is indul a bemutatók sorozatával kecsegtető évad! Pozsgai Zsolt érdemes művész Zergetánc című darabját láthatjuk a Pozsonyi úti altemplomban, Kálló Béla Jászai Mari-díjas színművész rendezésében. Az előadás ugyan túl van már egy munkabemutatón és a Gyulai Színházi Fesztiválra is meghívást kapott, azonban most elérkezett az igazi premier ideje. A történet Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem személyes tragédiái köré szövődik.

Szeptember 23-án a Tizenkilenc című előadásunkat láthatják az érdeklődők, megújult szereposztásban, amelyet Andrássy Attila Jászai Mari-díjas író-rendező írt és rendezett. Báró Lehár Antal szerepét Varga Tamás délvidéki színművész vette át, II. Miklós szerepében pedig a karakteres hangú Juhász Károly debütál.

Szeptember 27-én Pozsgai Zsolt érdemes művész Mátyás és Janus című előadását tekinthetik meg a szerző rendezésében, majd 30-án a Tizennyolc című, Andrássy Attila által írt és rendezett darab kerül a nagyérdemű elé, amely a Magyar Királyság utolsó három napjának eseményeit dolgozza fel.

Október 9-én egy újabb premier következik, A Vörös Pimpernel. Báró Orczy Emma regénye alapján a színdarabot Szigeti Réka írta, a darabot Krizsik Alfonz rendező viszi színre. A próbák már javában zajlanak, akárcsak a Sors-kanyar című táncos-drámai előadás próbái, amely a Don-kanyar történetét dolgozza fel rendhagyó módon.

A szövegkönyvet szintén Szigeti Réka jegyzi, rendezője a Jászai Mari-díjas Kálló Béla. A Sors-kanyart két bemutatón is élvezheti a közönség, két különböző helyszínen: október 27-én Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Színházban, november 6-án pedig Budapesten, az Udvari Kamaraszínházban láthatják.

Október 22-én a színház kulturális vezetőjének, Nédó Olga Prima- és Kölcsey-díjas hegedűművész koncertjét, a Violin & Woman showt hallhatjuk az Altemplomban.

November végén egy kétszereplős Pozsgai-darab kerül terítékre, A király és a szűz, amely IV. Béla korát tárja elénk Jantyik Csaba rendezésében.

„Olyan műsorpolitikát próbálok felállítani, amely a magyar történelemnek minden szegletét érinti legalább két előadással, tehát így praktikusan nemcsak egy jelentős élvezeti értékkel bíró színházi műsort kap a közönség, hanem ezen túlmenően nevelési célzattal is megszólítjuk. Egy percre sem feledjük el azt a tényt, hogy a jelenünket eredményező múltunk, vagyis a történelmünk az Isten irányunkban történő megnyilatkozása az időben. Ebből kifolyólag kötelességünk ezzel foglalkozni, ezért is adunk minden témához legalább két előadást" – mondja a rendező, aki az őszi repertoár darabjait sorolva rendezési kulisszatitkokat is elárul.

„Minden esetben párban állítjuk színre az előadásokat. Tehát felvetünk egy témát az egyik előadással, és a másik előadással ugyanazt a témát egy másik szempontból világítjuk meg. Ennek a legjobb példája a Tizennyolc és a Tizenkilenc, de ugyanilyen párban van a Fehér szarvas, és a Kié ez az ország?, vagy akár ide sorolhatjuk a Halottak napjától Virágvasárnapig című darabot is.Tehát először felvetjük az európai vetületet, majd pedig behozzuk a magyar tematikát.

Most például A Vörös Pimpernellel felvetjük azt a változást, ami a francia forradalommal szakadt Európára; már megbíztam Szigeti Rékát, hogy a közeljövőben dramaturgunkkal együtt színdarabot írjon Martinovics életéről." – osztja meg Andrássy Attila rendezői koncepciójának egyik kulisszatitkát. Ez az alaposság és a tudatos, tükröződésre épülő szempontváltás a repertoárépítés terén egyedülálló technika a magyar színházművészetben.

A sorozat jövőre folytatódik, hiszen „a Zergetáncnak, ami a hódoltság ideje alatt játszódik, a párja a Nagy Lajos király lesz, aki legerőteljesebb magyar hatalomnak a megtestesítője volt. A következő A király és a szűz, annak pedig a párja – amelynek még nincs címe – arról a templomos rendből elűzött angol lovagról szól, aki a mongolok hírszerzési főnöke volt Európában, és akit Batu kán küldött IV. Bélához. Őt később Ausztriában egy portyázás közben fogták el és végezték ki. Ennek az embernek az életéről egy könyv magyar nyelven is megjelent." – beszélt a jövőről az Udvari Kamaraszínház főrendezője.