A TIFF Észak-Amerika legrangosabb filmfesztiválja, és a szeptembertől februárig tartó filmes díjszezon nyitánya. Fődíjának elnyerése jelzés értékű az Oscar-díjakat illetően: az előző évek kilenc fődíjasa mind jelölést kapott a legjobb film kategóriában az amerikai filmakadémia díjára. Az utóbbi 14 torontói fődíjas közül 13 pedig elnyerte az amerikai filmakadémia díját különböző kategóriákban. Tavaly Chloe Zhoe Nomádok földje című filmjének ítélték oda a fődíjat Torontóban, és az alkotás elnyerte a legjobb filmnek járó Oscar-díjat is.

A fekete-fehér Belfast című film egy észak-írországi városban játszódik a zavargások idején az 1960-as évek végén. Branagh saját gyermekkorából merítette a történetet, a film főszereplői Jamie Dornan, Judi Dench és Ciaran Hinds.



A koronavírus-járvány miatt idén a torontói filmfesztivál jóval szűkebb körű volt a korábbiaknál, és a filmeket szigorú járványügyi rendelkezések mellett, korlátozott nézőszámú közönség előtt, valamint az interneten mutatták be. A nézők a szavazataikat szintén interneten adták le. A járvány előtti években átlagosan mintegy 250 filmet mutattak be Torontóban, idén azonban számukat százra csökkentették. Köztük volt Denis Villeneuve Dűne című sci-fije és Pablo Larrain-nek Diana hercegnőről szóló Spencer című filmje is. Ezeket az őszi filmszezonban nagy várakozás előzte meg, ám nem sikerült elnyerniük a közönség kegyeit és ezáltal a torontói fődíjat.



A filmfesztivál Riz Ahmed színész vezette zsűrijének díját Kamila Andini indonéz rendező Yuni című filmje nyerte el, amely egy tinédzser lányról szól, akire a szülők által elrendezett házasság vár.

A dokumentumfilmnek járó fődíjat, amelyet szintén a közönség ítél oda, E. Chai Vasarhelyi és Jimmy Chin The Rescue című filmje kapta, amely a Thaiföldön 2018-ban egy barlangban rekedt ifjúsági futballcsapat megmentéséről szól.