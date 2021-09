Japánban járt középiskolába.Az édesapja az amerikai haditengerészet kapitányaként szolgált, akinek így a feleségével és hét gyermekével együtt minden alkalommal költöznie kellett, ha új helyre vezényelték. Mark Hamill emiatt rengeteg különböző iskolába járt, és ezek között még egy jokohamai gimnázium is akadt.

Más Skywalkerekhez hasonlóan neki is vannak svéd ősei.A felmenői között angolok, írek, skótok és walesiek is találhatók, az egyik nagyapja pedig svéd volt. Utóbbi azért is érdekes, mert a Star Wars-filmekben a Skywalker famíliát alakító színészek közül több is svéd származású, mint például Pernilla August és Hayden Christensen is.

A legrégebbi amerikai szappanoperában kezdődött a karrierje.Néhány apró tévés munka után az első jelentősebb szerepét a General Hospital című kórházas szappanoperában kapta, ami a legrégebben futó amerikai sorozat: 1963-ban indult, és máig képernyőn van. Hamill két éven át játszott benne visszatérő mellékszereplőként.

A Star Wars-ban furcsán kétkezes volt.Luke Skywalker szerepében különös tulajdonságára figyeltek fel az eredeti trilógiát képkockánként végigelemző rajongók. A filmekben ugyanis a lézerpisztolyt és a fénykardot jobb kézzel használta, viszont a bal kezével írt, dobott és evett. A valóságban Hamill amúgy balkezes.

Nem adta oda a fiának Luke Skywalker csizmáját.Megtartotta a legelső Star Wars-filmből a jelmeze egyik darabját, Luke Skywalker csizmáját. Amikor pedig a filmet évtizedekkel később felújítva ismét bemutatták a mozik, a fia ebben a csizmában szeretett volna elmenni megnézni azt. Hamill viszont nem engedte meg neki, mert szerinte nem jutott volna élve haza, ha a fanatikus rajongók kiszúrják rajta.

Ő Joker egyik legnevesebb megformálója.Magyarországon a szinkronok miatt kevésbé közismert, de ő Batman ellenfelének, az őrült Jokernek az egyik híres megformálója, méghozzá a hangjával. A kilencvenes évek óta gyakorlatilag minden hivatalos animációs mozifilm, rajzfilmsorozat és videojáték esetében ő adta Joker hangját, mégpedig pazar és hátborzongató módon. Épp ezért szinte minden újabb élőszereplős Batman-feldolgozás esetében is felmerül a neve Jokerként.

A fogorvosát vette feleségül.1978 óta él boldog házasságban Mari Lou Yorkkal, akivel három gyermekük született. A feleségével egy fogorvosi rendelőben találkozott először, mint páciens.

Hatalmas Stan és Pan rajongó.A kortárs sorozatok közül a Brooklyn 99: Nem százas körzet a kedvence, a zenében a brit rockegyüttes, a The Kinks rajongója, a régi klasszikusok közül pedig Stanra és Panra szavaz, akiknek nagyszerűségéről órákon át képes áradozni az interjúiban is.

Magyar fedőfiú is volt már.2017 nyarán a magyar Mozimánia újság címlapjára került az érkező Star Wars-film kapcsán, ezt pedig valahogy Hamill kiszúrta az interneten, és magyarul próbált reagálni rá. Ez meglehetősen bájosra sikeredett, mivel a Google fordítóval jelentette be a Twitter oldalán a hírt: "Végül! Magyarországon fedőfiú vagyok!"

A Facebookon már nem találod meg.A tavalyi év elején végleg elhagyta a világ legnagyobb közösségi oldalát, és törölte a Facebook-fiókját, mert felháborodott azon, hogy a közösségi oldal nem hajlandó ellenőrizni a politikai hirdetéseket. "Annyira csalódtam, hogy Mark Zuckerberg többre értékeli a profitot az igazságnál, hogy úgy döntöttem, törlöm a Facebook-fiókomat. Tudom, sokan azt mondják majd, hogy tesznek rá, de én jobban fogok aludni ettől."