Rejtély, halál, rettegés: ezekkel a szavakkal szokták jellemezni a Bermuda-háromszöget. A Bermuda-háromszög különös történetével már sokan, sokféleképpen foglalkoztak, a rejtély azonban máig megoldatlan marad. Senki sem tudja, hogy titokzatos körülmények között hová tűnnek innen a repülőgépek, hajók és azok teljes legénysége, teljesen nyomtalanul.

Bár egy ausztrál kutató szerint nincs itt semmiféle rejtély, azért még a mai napig vannak olyan esetek, melyekre képtelenség logikus magyarázatot találni.

Az egyik ilyen a Cyclops hadihajó, amely 1918. márciusában tűnt el a területen. Az amerikai hadsereg hajója 19 ezer tonnát nyomott, 180 méter hosszú volt, és 300 fős legénységgel rendelkezett, amikor nyoma veszett. Utolsó útján Barbadosból Norfolkba tartott, de már sosem érkezett meg úticéljához, nyomtalanul eltűnt. Ráadásul ez volt az első hajó, amely rádióval rendelkezett, de még csak vészjelzést sem adtak le.

Mi történhetett?

A roncsot többezer kilométerrel arrébb találták meg, valószínűleg a Golf-áramlat sodorta el ennyire. Hogy mi történt, arra a mai napig csak teóriák vannak. Azt már egy fokkal könnyebb kitalálni, hogy mi nem történt a hajóval: aknára nem futhatott, és az sem valószínű, hogy egy német tengeralattjáró okozta volna a vesztét. Volt egy olyan teória is, hogy az arrafelé tomboló viharok pusztították el a hajót, de ez a feltételezés is gyenge lábakon áll.

Az igazság ennél sokkal borzasztóbb lehet

Van, aki úgy tartja, a földönkívüliek miatt veszett oda a hajó, viszont van egy ennél sokkal hihetőbb elgondolás is: sokak szerint a Bermuda-háromszög legendás tengeri szörnye, az óriáskalmár pusztította el a hajót.

A hajósok máig számolnak be rettenetes óriáspolipokról, melyek akár 45 méter hosszúak is lehetnek. Az óriáspolipok létezése egyébként nem mítosz, bár keveset tudunk róluk. Richard Ellis, az Amerikai Természettudományi Múzeum kutatója 1986-ban számolt be arról, hogy két fiú a floridai St. Augustine partjainál gigantikus állattetemet talált, amiről senki sem sejtette, hogy mi lehet. Ellis biztos volt benne, hogy egy óriáspolipról van szó. Később, 1995-ben született egy tanulmány, ami megcáfolta Ellist. A tanulmányban arról írnak, hogy az 1986-ban talált tetem valójában oszlásban lévő bálnaháj, nem tengeri szörny.

Máig nem lehet tudni, hogy mi a pontos igazság.