Az eredeti neve majdnem olyan hosszú, mint a Daenerysé.Oké, a „Viharbanszületett Daenerys, a Targaryen-házból, aki első ezen a néven, az Elsők, az Andolok és a Rhoyniak királynője és a birodalom védelmezője, Sárkányok Anyja, a Láncok Leverője, Mereen királynője, a Nagy Fűtenger Khaleesije" azért pár karakterrel veri azt, hogy Emilia Isobel Euphemia Rose Clarke, de azért az utóbbi is szép teljesítmény a szülőktől, nem igaz?

Sokszínű a szeme.Az úgy nevezett heterokrómia nevű jelenséggel született, azaz a szemei több színt is magukba foglalnak. A pupillája körül mindkét szeme mogyoróbarna, az íriszének külső része pedig szürkéskék.

Háromévesen választott szakmát.Az édesanyja üzletasszony, az édesapja pedig színházban dolgozott hangmérnökként. Emiatt a kis Emiliát már egészen korán elvarázsolta a színpad világa, és háromévesen döntötte el, hogy belőle pedig színésznő lesz.

Sokat cikizték amiatt, ami aztán a védjegye lett.Iskoláskorában rengeteget viccelődtek a diáktársai a vastag szemöldökén, ami aztán színészként az egyik legfőbb eszköze lett a maga kifejező gesztusaival, és ami manapság már milliónyian a szépsége egyik legfőbb összetevőjének tartanak. Igaza lett az édesanyjának, aki az elkeseredett Emiliának annak idején megtiltotta, hogy átalakítsa a szemöldökét.

Nem csak a színészetben képzett.Kiválóan tud lovagolni, korcsolyázni, evezni, vitorlázni, síelni és teniszezni, úszásban és futásban sem csak amatőr távokat képes megtenni, továbbá képzett énekesnő a blues, kabaré és jazz műfajokban.

Daenerys szerepében másik színésznővel kezdték el a Trónok harca forgatását.A Targaryen hercegnő szerepére eredetileg Tamzin Merchant színésznőt szerződtették a Trónok harca alkotói, sőt a sorozat első epizódját le is forgatták vele. Ez azonban nem nyerte el teljes mértékben a gyártó HBO csatorna tetszését, ezért újraforgatták a nyitórészt, és az újrahangolás részeként több színészt is lecseréltek: így kapott lehetőséget Emilia Clarke is az őt világsztárrá tevő szerepre. Méghozzá az alábbi próbafelvételek alapján:

Az eredeti hajszínével fel sem ismerik.Eredetileg barna a haja, de mivel a világ a Trónok harcában szinte fehérszőke hajjal ismerte meg, ezért aztán a hétköznapokban ritkán ismerik fel a rajongók az utcán, aminek nagyon örül. A sorozat forgatásának nagy részében parókát viselt, de az utolsó évad kedvéért a saját haját is kiszőkíttette, ami olyannyira rosszul sült el, hogy utána rövidre kellett vágatnia.

Súlyos agyműtéten esett át a Trónok harca idején.A Trónok harca első és második évadának forgatása között egy edzőteremben egyszer csak összeesett, és a kórházba szállítása után derült ki, hogy bevérzett az agya. A sebészek megoperálták, de amikor felébredt, és ellenőrzésképpen megkérdezték tőle a nevét, nem tudta megmondani. „Az afáziának nevezett állapotban szenvedtem, amely annak a traumának a következménye, ami az agyamat érte. A legrosszabb pillanataimban ki akartam húzni a dugót. Kértem az orvosokat, hogy hagyjanak meghalni. A munkám, az álmom, az életem a nyelvre, a kommunikációra épült, e nélkül elvesztem" – árulta el a színésznő, akinek két hét után visszatért a beszédképessége, és visszatérhetett az életéhez.

Ő minden idők egyik legjobban fizetett sorozatszínésze.A Trónok harca népszerűségének csúcsán a főszereplőtársaival (Kit Harington – Havas Jon, Lena Heady – Cersei Lannister, Nikolaj Coster-Waldau – Jaime Lannister, Peter Dinklage – Tyrion Lannister) együtt már 1,1 millió dolláros gázsit kaptak epizódonként, ez pedig a sorozattörténelem legmagasabb színészi fizetésének számít.

Több pucér férfit szeretett volna a Trónok harcába.Az erőszakot és a szexet is kendőzetlenül ábrázoló sorozatban több meztelen jelenetben is szerepelnie kellett, ezekben pedig testdublőr nélkül, a saját bájait bevállalva állt a kamerák elé. De szerette volna, ha ezzel a pasik is így vannak: szíve szerint a sorozat zárójelenetében az összes jóképű férfi visszatért volna, és ő a trónról adhatta volna parancsba nekik a pucérkodást: "Én a mindenek királynője vagyok, úgyhogy szeretnék egy közeli képet a péniszükről" - tréfálkozott a Glamour magazinnak adott interjújában.