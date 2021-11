A legfrissebb hírek szerint úgy tűnik, a szörnyű tragédiát gondatlanság okozta, és a vétkes a fegyvermester lehetett, aki nem először végzett hanyag munkát. Azt ugyan nem tudni, pontosan hogyan okozhatott halálos sebet egy kellékpisztoly, az azonban tény, hogy nem ez volt az első végzetes forgatási baleset a világon.

A legelső ilyen eset több mint 100 évvel ezelőtt, az I. világháború kitörésének évében, 1914-ben történt az Egyesült Államokban, Canon City közelében. Az Across the Border című filmet forgatták, aminek egyik jelenetében a Grace McHugh által játszott szereplő csónakkal átkel az Arkansas folyón. A csónak azonban felborult, a színésznő pedig a vízbe esett. Az egyik operatőr, Owen Carter azonnal utána ugrott, hogy partra húzza. Sikerült is kihúzni a színésznőt egy homokos részre, ami váratlanul elnyelte őket. A stáb többi tagja a folyó túloldaláról tehetetlenül figyelte, ahogy a két ember eltűnik a futóhomokban.

Azt gondolhatnánk, ehhez hasonló véletlen szerencsétlenségek a technika fejlődésével, az egyre szigorúbb biztonsági előírások betartásának köszönhetően ma már szinte nem is fordulhatnak elő. Az élet azonban sorra bizonyítja kiszámíthatatlanságát és illékonyságát.

Néha azonban a felelőtlen viselkedés torkollik tragédiába. Így történt ez az amerikai CBS csatorna egyik sorozatánál is. 1984-ben a Cover Up című akciókrimi hetedik epizódját forgatták, amikor a főszereplőt alakító Jon-Erik Hexum azzal viccelődött, annyira lassan halad a munka, hogy unalmában fejbe lövi magát. Megfogta a Magnum gyártmányú kellékpisztolyt, amiben benne maradt egy vaktöltény és a halántékához fogva elsütötte.

Azt azonban nem tudhatta, hogy a vaktöltény ilyen közelről is képes halálos sebet okozni. A töltény behatolt Hexum koponyájába, a csont összetört darabkái pedig menthetetlen belső vérzést okoztak a színész agyában.

Két évvel Hexum halálát megelőzően egy másik forgatási tragédia sokkolta az embereket. A népszerű horrorsorozatból, a Homályzónából(Twilight Zone) 1982-ben készítettek Steven Spielberg közreműködésével olyan mozifilmet, amiben négy különálló történetet láthat a közönség. Ezek közül az első szegmens forgatása zajlott John Landis rendezésében, amikor a főszereplőt megformáló Vic Morrow és két gyermekszínész horrorisztikus baleset áldozatai lettek.

Az egyik éjszakai csatajelenetet forgatták, amikor az effekthez használt pirotechnika eltalálta az egyik helikoptert. A pilóta elvesztette az irányítást a gép felett és egyenesen az alatta álló Morrow-ra és a két kislányra zuhant. Egyes pletykák szerint a rotor lefejezte őket.

Talán a legismertebb és legtöbbet idézett forgatási baleset a népszerű kínai harcművész és színész, Bruce Lee fiának halálához kötődik. Az apja nyomdokaiba lépő Brandon Lee 1993 tavaszán legújabb filmjét, A hollót forgatta, már csak három nap volt hátra a munkálatokból, amikor megtörtént a tragédia. Az egyik jelenetben rálőnek a Brandon által játszott főszereplőre egy igazi revolverrel, amibe hatástalanított lőszerutánzatot töltöttek.

A kellékstáb azonban vagy nem fordított a pisztolyra kellő figyelmet, vagy nem vették észre, hogy egy korábbi jelenetből benne maradt a revolver csövében a vaktöltény egy darabja. Mikor újratöltötték a fegyvert, és a Brandon Lee-vel szemben álló színész meghúzta a ravaszt, a második vaktöltény ereje elég volt ahhoz, hogy a csőbe szorult előző darabot kilője. A tárgy Brandon hasába fúródott és a gerince mellett állt meg. A színészt eszméletlen állapotban szállították kórházba, ahol a hat órán át tartó műtét ellenére sem tudták megmenteni az életét.

A 21. század hajnalán sem maradtunk sajnos halálos kimenetelű forgatási balesetek híján. 2002-ben készítették a xXx (Tripla X) című akciófilmet Vin Diesel főszereplésével, melynek egyik, prágai jelenetében a tervek szerint a főhős ejtőernyővel érkezett volna meg egy tengeralattjáró tetejére. A Dieselt helyettesítő kaszkadőr, a nagy rutinnal rendelkező Harry L. O'Connor azonban elvétette a landolást és nagy sebességgel a közeli híd tartópillérének csapódott. A helyszínen belehalt súlyos sérüléseibe.

Nem meglepetés, hogy a legtöbb forgatási baleset amerikai filmek munkálatai során történik, ugyanis a világ filmgyártásának Hollywood a középpontja. Nem sokkal marad el tőle a hazánkban is ismert indiai Bollywood, a kínai mozipiac vagy éppenséggel az egykori szovjet filmipar. Így náluk is találni sajnálatos tragédiákat.

1970-ben történt például, hogy a thaiGolden Eagle című film forgatása során elhunyt az ország egyik nagy sztárja, Mitr Chaibancha. A színész a hazájában kultikus álarcos bűnüldöző, Insee Daeng figuráját alakította, amikor az egyik jelenetben leesett a felszálló helikopterre erősített kötéllétráról és magasról a földre zuhant. A halálos esés bizarr módon benne maradt a filmben és csak később, a DVD kiadásból törölték ki.

Habár magyar film forgatásán történt halálos balesetről nem igazán találni feljegyzést, egy szomorú esetet mégis számon tartanak. 2016-ban Magyarországon forgatták a Szárnyas fejvadász folytatását, ami miatt hosszú hónapokra ide helyezte át székhelyét Harrison Ford és Ryan Gosling is. Az Origo rákospalotai stúdiójában a díszletbontás közben történt az a baleset, amikor a díszletelem egy fiatal munkásra zuhant, aki sajnos életét vesztette.