Hétfőn közölte az Omega együttes, hogy elhunyt Kóbor János, aki koronavírus-fertőzéssel feküdt kórházban. Az egész ország gyászolja a legendás zenészt, kollégái és több ismert előadó is a közösségi médiában búcsúzott tőle. Így tett Koncz Zsuzsa énekesnő is, akivel Mecky együtt kezdte a pályát.



"Tudtuk, hogy nagy a baj, de az ember szeretne hinni a csodában... Csodák meg nem nagyon vannak... ...és a szavak is hiányoznak ilyenkor. Együtt kezdtük a pályát a Műegyetem Szentháromság téri hajdani koleszának a színpadán. Te csodált egyetemista voltál, én kis gimis. A zongoránál Benkő Laci,a dobnál Laux Józsi. Végtelen szomorúság nekem és mindnyájunknak, hogy te is elmentél, hogy az Omega immár az égi mezőkön koncertezhet csak.

Mecky, drága, jó utat! Hiányozni fogsz" - írta Koncz Zsuzsa.