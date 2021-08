65. születésnapját ünnepli Kim Cattrall, aki már azelőtt is komoly színészi karriert tudhatott magáénak, hogy a Szex és New York stábjához csatlakozott volna. Azóta mégis a szexközpontú Samantha figurájával azonosítja őt a világ, pedig rengeteg más érdekességet is rejt a karrierje és az élete. Következzen 10 érdekesség, amit még biztosan nem tudtál róla.

16 évesen érettségizett

Cattrall gyerekkora oda-vissza költözésekkel telt Anglia és Kanada között. Liverpoolban született, de már három hónapos korában kivándorolt a családja Kanadába, ahonnan aztán 11 éves korában tértek vissza a nagymamája betegsége miatt. A középiskolát viszont már ismét Kanadában végezte, és mindössze 16 évesen már le is érettségizett, és ösztöndíjat is nyert a New York-i American Academy of Dramatic Arts iskolába.

Szerepelt a Rendőrakadémiában is

A nyolcvanas évek hazánkban is hatalmas népszerűségnek örvendő kultikus vígjátékában Thompson kadétot alakította, aki a főszereplő Mahoney-t is megigézi a bájosságával.

Túlélt egy repülőgépszerencsétlenséget

1988-ban lefoglalt egy jegyet a Pan Am 103-as járatára London és New York között, azonban az utolsó pillanatban eszébe jutott, hogy elfelejtett megvenni egy teáskannát az édesanyjának, így későbbi géppel ment. A Pan Am 103-as pedig bombamerénylet áldozata lett a skóciai Lockerbie városa felett, és egyetlen utasa sem maradt életben.

Meztelenül kapták rajta a Star Trek díszletében

A vulkáni Valeris hadnagyot alakítva szerepelt az 1991-es Star Trek: A nem ismert tartomány mozifilmben. Az egyik forgatási szünetben pedig egy titkos pajzán fotózást bonyolított le a film díszletében, az Enterprise űrhajón pózolva ruha nélkül, mindössze a hegyes vulkáni fület tartva magán. A főszereplő Leonard Nimoy azonban rajtakapta közben, és megsemmisíttette az összes képet.

Háromszor utasította vissza a Szex és New Yorkot

Karrierje leghíresebb szerepét a szabadszájú és szabados szexualitású Samantha karaktere hozta el a korszakos Szex és New York sorozatban. Pedig nem is akarta elvállalni a munkát: háromszor is visszautasította a felkérést, mert tartott attól, hogy negyvenes nőként is tud-e olyan szexi nőt játszani, mint amilyet a szerep megkövetelt. A sorozat pedig bebizonyította, hogy nagyon is!

A férjével közösen könyvet írt a női orgazmusról

Háromszor ment férjhez: Larry Davis kanadai íróval 1977 és 1979, Andre J. Lyson építésszel 1982 és 1989, Mark Levinson zenésszel 1998 és 2004 között élt házasságban. Az utolsó frigyet állítása szerint a Szex és New York tette tönkre, mivel a folyamatos forgatások és a nagy felhajtás miatt alig tudtak közösen időt tölteni. Pedig a harmadik férjével eleinte olyan nagynak bizonyult az összehang, hogy még egy közös könyvet is kiadtak „Kielégülés: a női orgazmus művészete" címmel.

Németül vezetett német tévéműsort

A második férjével a nyolcvanas években Frankfurtban éltek, és ezalatt Cattrall tökéletesen megtanult németül. Sőt, egy ideig még egy német tévécsatornának is dolgozott, és egy talk show-t is vezetett, természetesen németül.

Krónikus álmatlanságban szenvedett

2015-ben egy londoni színházi előadás próbáin lett annyira rosszul, hogy kénytelen lett lemondani a szerepet. Ekkor már hosszú ideje képtelen volt rendesen aludni, de sokáig nem foglalkozott vele, mondván majd úgyis elmúlik. A szakszerű segítség krónikus stresszből fakadó álmatlanságot állapított meg nála, ami összefüggésben lehetett az édesapja nem sokkal korábbi elvesztésével is. Végül terápia segített neki helyrejönni, aminek keretében például a hálószobáját csak két célra használhatta: alvásra és szexre.

A közösségi médiában kereste az öngyilkos fivérét

2018-ban intézett kétségbeesett felhívást a közösségi médiában, mivel eltűnt a fivére, Christopher, és már mindent megpróbált, hogy előkerítse. Amikor végül megtalálták a testvérét, az sajnos tragédiát jelentett, mivel Christopher önkezével véget vetett az életének.

Nem fog szerepelni az új Szex és New Yorkban

Az idei év tavaszán kezdődtek el a munkálatai az And Just Like That... című sorozatnak, ami a Szex és New York folytatása, vagy inkább valamiféle feltámasztása lesz, és amiben visszatérnek a főszereplő karakterek. Egy kivétellel, hiszen Cattrall nem vállalta el a sorozatot, és ebben legfőképpen az játszott szerepet, hogy az évek során rettenetesen megromlott a viszonya Sarah Jessica Parkerrel, akinek még a testvére halála utáni részvétnyilvánítását is visszautasította.