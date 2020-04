Talán veled is előfordult már, hogy rátaláltál egy szuper sorozatra, ami azonnal beszippantott, és azt az érzést keltette benned, hogy ezt most minden körülmények között folytatnod kell.

Néhány kattintásból kiderült, hogy még 1 vagy 2 évad áll a rendelkezésedre, ami nem túl sok, vagyis nincs mese, takarékoskodni kell. Eltervezted, hogy minden este csak egy részt nézel meg, hiszen így akár hónapokig is élvezheted a kedvenc sztorid alakulását. Ezzel a probléma - elméletileg - meg is van oldva.

Egy másik eshetőség kedvéért tételezzük fel, hogy még legalább 5 évad áll a rendelkezésedre, ami azt a téves gondolatot szüli a fejedben, hogy ennek a sorozatnak nagyjából sosem lesz vége. Vagyis tök mindegy, hány részt fogyasztasz el naponta.

Mi a közös a két eshetőségben?

Az, hogy a legtöbb emberben mindkét forgatókönyv függőséget okoz.

Az első esetben az történik, hogy a tiltott gyümölcs hívogatni kezd. Hiába csak 12-24 rész áll összesen rendelkezésedre, elkezded magad meggyőzni arról, hogy még egy simán belefér a mai estébe. Aztán a holnapiba is. Aztán egész véletlenül pont hamarabb végeztél a teendőiddel, vagyis akár még egy plusz rész is belefér. És egyszer csak azon kapod magad, hogy az utolsó 5 részt végig nézted egy éjszaka alatt. Másnap hulla fáradt vagy, ingerült, és hiányérzet van a szívedben, hiszen kivégezted az egész sorozatot.

A második esetben is ugyanez történik, csak más ütemben. Ha sok epizódból áll a sorozat, akkor az az időszak, amikor takarékoskodni próbálsz, nagyjából teljesen kiesik. Viszont az az időszak, amikor alvás helyett éjszakánként darálod a részeket, sokkal tovább tart. A végeredmény ugyanaz, csak nagyobb mértékben.

Mértéktelen sorozat zabálás: Binge Watching

Egy, a Netflix által készített felmérésből kiderült, hogy a sorozatnézők 61%-a esik bele a binge watching jelenségbe, ami számszerűen 2-6 rész megnézését jelenti alkalmanként. De vajon miért tud ez megtörténni ilyen sok emberrel és valójában mi történik ilyenkor az emberi testtel és lélekkel?

Egyértelmű, hogy egy izgalmas sorozat pozitív érzéseket vált ki az emberből. Ez a tudomány szintjén olyan hormonok fokozott termelődését jelenti, amitől örömöt, boldogságot érzünk. Ilyen például a szerotonin, a dopamin, az oxitocin, stb. Ráadásul egy izgalmas történet képes minket iszonyú stresszben/izgalomban tartani, ezt pedig úgy viszi véghez, hogy a testünket adrenalin termelésére "kényszeríti". Ám mindezen hormonok együttes hatása alatt a legtöbb ember egyáltalán nem érez fáradtságot, vagyis nincs semmi, ami megnyomhatná a fejünkben a vészcsengőt. Így lehetséges az, hogy újabb és újabb részeket nézünk egymás után. Hiszen fáradtságot nem érzünk, ellenben folyamatos vágyunk a pozitív hormonokra.

A sorozatok azért is alkalmasak függőség kialakítására, mert a 30-50 perces részek azt az érzést keltik bennünk, hogy "Ez nem is olyan hosszú, csupán fél órával fekszem le később..." Ráadásul ebben a 30 percben nem gondolunk a befizetetlen számlákra, a párunkkal való telefonos veszekedésre és a konyhában álló mosatlanokra sem. Így pedig a gondtalanság illúziójában lebeghetünk.

Más oldalról vizsgálva azonban olyan következményeket is szül, amik rövidíthetik az ember élettartamát. Például azoknál a felnőtteknél, akik 3 órát töltenek sorozatnézéssel naponta, megduplázódik a korai halál esélye azokhoz képest, akik nem így tesznek - derült ki a Journal of the American Heart Association kutatásából. A hosszú ideig tartó egyhelyben ülés növeli a cukorbetegség, a szívbetegség és a rákos megbetegedések kialakulásának esélyét - még akkor is, ha rendszeresen edzel.

Karantén és sorozatok: 3+1 tanács!

Nyilván, a négy fal közé zárva elkerülhetetlen, hogy ne csússzunk bele néhány sorozatmaratonba. Viszont fogadj meg néhány jótanácsot, amivel csökkentheted a fent említett lelki függőség vagy testi megbetegedés esélyét.