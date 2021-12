Lombikbébiként fogant

A színésznő-tanár-zenész Maggie Baird és a színész-zenész Patrick O'Connell második gyermekeként született. Mivel a házaspárnak egészségügyi problémák miatt természetes úton nem tudott megfoganni a gyermeke, így a mesterséges megtermékenyítés segített abban, hogy a világ megkaphassa Billie Eilisht – és Billie Eilish megkaphassa a világot.

A művészneve igazából az első két keresztneve

A hivatalos neve Billie Eilish Pirate Baird O'Connell. A Billie nevet a születése előtt elhunyt nagypapájáról kapta; az Eilish az Erzsébet ír megfelelője, utalva a család ír gyökereire; a Pirate ('kalóz') nevet a bátyja adta neki; a Baird az édesanyja vezetékneve; az O'Connell az édesapjáé.

A bátyja az alkotótársa

Nem csak az egyik nevét kapta a bátyjától, de számos slágerét is. Mindketten már egészen fiatalon elkezdtek zenélni és dalokat írni, és azóta is együtt alkotnak – amiben persze nagyban segítette őket, hogy a szüleik magántanulóként foglalkoztak velük, a lehető legnagyobb hangsúlyt fektetve a kreativitásuk kibontakoztatására. A testvére, Finneas O'Connell ott áll mellette dalszerzőként, producerként és színpadi zenészként is.

Halálosan szerelmes volt Justin Bieberbe

Kiskamaszként olyan szinten rajongott az akkoriban a világhír csúcsán lévő csajkedvenc Justin Bieberért, hogy a szülei már komolyan aggódni kezdtek érte, amikor képes volt napokig sírni a viszonzatlan szerelem fájdalma miatt. Azóta már mindketten világsztárok, és a zenei együttműködés is összejött már.

Színesben látja a hangokat

A szinesztézia nevű mentális jelenség birtokosa, ami azzal jár, hogy a zenét látványként, színek formájában is érzékeli. Ezt ő előnyként fogja fel a zeneszerzés terén, sőt ez a képessége a videoklipje látványvilágára is nagy hatással van.

Rekordot döntött James Bonddal

Még a 18. életévét sem töltötte be, amikor a legújabb James Bond-film, a Nincs idő meghalni számára a testvérével közösen szerzett betétdalt felvették; de még akkor is csak 19 volt, amikor a számot kiadták, ezzel pedig ő lett minden idők legfiatalabb előadója a Bond-széria történetében. A film premierjének világjárvány miatt való halasztása okán a dalt már korábban megismerhette a közönség, ami Nagy- Britanniában minden idők legsikeresebb Bond-dala lett, és Billie Eilish már Grammy-díjat is kapott érte.

Utálja a pornót

Nemrégiben maga nyilatkozott arról, hogy egészen fiatalon, már 11 évesen pornót nézett, és hogy ez mennyire rossz hatással volt a pszichoszexuális fejlődésére. A sok pornótól nem tudott aludni, és egy időben még rémálmai is voltak. Ráadásul a későbbi szexuális életére is rossz hatással voltak a felnőtt filmek. „Az első néhány alkalommal, amikor szexeltem, nem mondtam nemet olyan dolgokra, amelyek nem estek jól. Ez azért volt, mert azt hittem, hogy ez az, amihez vonzódnom kell." – mondta erről.

Minden téren védi az állatokat

Vegetáriánusként nevelték a szülei, felnőve pedig ő választotta a vegán életmódot. De nemcsak az étkezés terén fontos számára az állatok védelme: rendszeresen felszólal értük a nyilvánosság előtt is, és kritizálja azokat az iparágakat, amelyeknek a gyakorlata az állatok kihasználására épül.

A mellei miatt vesztett 100 ezer követőt

„Az emberek félnek a nagy mellektől." Legalábbis ő ezt a következtetést vonta le abból, hogy amikor a korábbi bő ruhás, alakot eltakarós stílusából merészebbre és lengére váltott, ezzel pedig valóban megmutatta a világnak a látványos domborulatait is, hirtelen megcsappant a rajongóinak száma.

Az oltásnak köszönheti az életét

Idén nyáron elkapta a koronavírust, és utána még jó darabig érezte a betegség hatásait. Saját bevallása szerint, ha nem lett volna beoltva, sokkal súlyosabban zajlott volna le a betegség, és ő hálás az oltásnak a saját és a családja életének megvédéséért.