A showt január 31-én tartották volna meg egy Los Angeles-i arénában, a CBS televízió pedig élőben közvetítette volna. A CBS és az amerikai lemezakadémia (National Academy of Recording Arts and Sciences - NARAS) közös közleménye szerint a gála megrendezése jelen körülmények között "túl kockázatos lenne".A jelöltek nevét novemberben jelentették be. Jon Batiste amerikai dzsessz-, blues- és rockzenész kapta a legtöbb, 11 jelölést, őt Justin Bieber, Doja Cat és H.E.R követi nyolc-nyolc jelöléssel.

Az elmúlt évben is elhalasztották a díjátadót a koronavírus-járvány miatt. Akkor január helyett márciusban tartották meg a gálát, amely előre felvett részekből és egy kisebb közönség előtt, a távolságtartási szabályok betartása mellett megrendezett fellépésekből állt. A szervezők remélték, hogy ezúttal visszatérhetnek már a gála szokásos formájához egy nagyobb közönség előtt. Az est házigazdája Trevor Noah lett volna. A CBS és a NARAS a döntést megelőzően konzultált a helyi hatóságokkal, egészségügyi szakértőkkel és a művészekkel is.

Zenei közösségünk tagjainak, a közönségnek és a produkciókon fáradhatatlanul dolgozó több száz embernek az egészsége és biztonsága a fő prioritásunk" - közölték a szervezők. A szórakoztatóipar más eseményeit is törölték vagy elhalasztották, mások mellett a Sundance Filmfesztivált és a Critics Choice Awards gáláját is - írja az MTI.