A szerb felmenőkkel rendelkező Bogdanovich első igazán nagy sikere az 1971-es Az utolsó mozielőadás volt, mely rögtön nyolc Oscar-jelölést hozott, amiből kettőt díjra is váltott. Hasonlóképp nagy közönség- és kritikai sikert aratott Mi van, doki? és Papírhold című filmjeivel, ugyanakkor színészként is ismerős lehet elsősorban a tévénézőknek, hiszen szerepelt a Maffiózókban és a Szóljatok a köpcösnek! sorozatverziójában is -írja az MTI.

Pályafutása utolsó szakaszában főleg a televíziós produkciókban dolgozott rendezőként és színészként is. A 82 éves Peter Los Angeles-i otthonában hunyta le örökre a szemét, halálhírét lánya jelentette be.