A legújabb megjelenések között akad olyan is, amelyik történelmi témával foglalkozik, de olyan kötetet is ajánlunk, amely maximálisan segít kikapcsolódni.

Robert Harris: München

A történet szerint 1938-at írunk, amikor Németország bekebelezte Ausztriát, és most a Szudétavidék van soron. Chamberlain miniszterelnök vezetésével az angolok a békéért dolgoznak, ellenben Adolf Hitler háborúra készül. A feszültség érezhető, és minden jel arra utal, hogy a közelgő háború szinte elkerülhetetlen. A brit külügy reménysége, Hugh Legat önhibáján kívül titkosszolgálati játszmákba keveredik. Régi barátja Paul von Hartmann, aki csapatával a Müncheni Konferencia bukását és Hitler uralmának megdöntését tűzi ki céljául. A politikai thrillerről nemcsak könyvet kapnak a rajongók, hanem a Netflix produkciójában film is készült a kémdrámából.

Charlotte Wood: Hétvége

Három hetvenes éveiben járó, különböző egyéniségű idős hölgy gyűlik össze egy tengerparti házban, hogy elhunyt közös barátnőjük otthonát kitakarítsák. Mindegyiküknek megvan a maga problémája. A maximalista Jude alig várja, hogy végezzenek, és a szeretőjével a kitakarított házban eltöltsenek egy hetet. Adele épp egy szakítást gyászol, Wendy pedig visszasírja fiatalságát, és barátkozik a gondolattal, hogy beteg kutyájától nemsokára búcsút kell vennie. Az együtt töltött idő sok mindenre rádöbbenti a három nőt, de leginkább arra, hogy miért voltak eddig barátok. A kötet megmutatja, hogy az idő és az évek hogyan formálnak át egy kapcsolatot: szól gyászról, barátságról, öregedésről, múltról és jelenről, megfűszerezve nevetéssel és olykor könnyekkel is.

Bognár Péter: Hajózni kell, élni nem kell

Egy polgárőr életében nem ritka, hogy kilátástalan helyzetekkel találja szembe magát. Rejtélyes események sora veszi kezdetét: először a polgármester holttestét találja az autója csomagtartójában, majd váratlanul egy bizonyos Tomanek holtteste kerül elő. Meddig tud lojális maradni egy polgárőr, és milyen határokon képes átlépni, ha valakit el kell távolítani?! A regény bravúros, humoros nyelven megírt történet, mégis az életöröm és melankólia kettőssége uralja. Az is kiderül, hogy egy szatirikus színdarab hogyan bolygatja fel a falu életét, hogyan lendíti fel a gazdaságot a szexuális segédeszközök gyártása, és hogy milyen titkos tervet eszelt ki a plébános.

André Aciman: Kivonulás Egyiptomból

Az író egyik legismertebb regénye a Szólíts a neveden. Most megjelenő legújabb kötete pedig egy visszaemlékezés, memoár. Nemcsak zsidó származású családjáról és az Alexandriába való áttelepülésükről szól, hanem arról is, hogyan jutottak el három generációval később a kivonulásukig. A regény egészén átüt egyfajta elegancia, de számtalan különc karakter is megjelenik: Vili bácsi, aki katona, kém, de még kalmár is, bábeli zűrzavarral pletykálkodó nagymamák, végül megismerjük a kisfiút, aki legszívesebben soha nem menne el Egyiptomból. 1995-ben Whiting-díjjal méltatták a kötetet.