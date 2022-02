Gábor Zsazsa története olyan, mint egy tündérmese, legalábbis, ami a kezdeteket illeti. Budapesten született egy jómódú zsidó család második gyermekeként. Becsületes nevén Gábor Sárinak hívták, keresztnevét pedig Fedák Sári után kapta, akiért rajongott az édesanyja. A név kötelez, mondhatnánk, így nem meglepő, hogy Gábor Sári – akárcsak Fedák Sári, a magyar színháztörténet egyik legnagyobb primadonnája - is a világot jelentő deszkákat választotta. A két díva között azonban akadt még egy hasonlóság: mindkettőjüket Zsazsának becézték.

Zsazsa jómódú család lányaként Svájcban tanult, Bécsben énekelt, de még szépségversenyt is nyert Budapesten. A Gábor famíliában azonban nemcsak ő volt kiemelkedően szép, hanem húga és nővére is.Egy anekdota szerint, amikor a Gábor család kocsija végighajtott az Andrássy úton a három lánnyal, konkrétan megállt a forgalom. Adottságait mindhárom lány ki is használta, hiszen mindegyikükből színésznő lett, mégis Zsazsa lett a leghíresebb – talán kilenc házasságának is köszönhetően.

Egy férj, két férj... sok férj

A kilenc frigyből az elsőt már nagyon fiatalon, mindössze 20 évesen kötötte Burhan Asaf Belgével, aki majdnem kétszer annyi idős volt, mint ő, és aki a török nagykövetség sajtóreferenseként dolgozott, majd író és diplomata lett belőle. A házasság nagy részében a pár Törökországban élt, s egyes feljegyzések szerint itt Zsazsa a török államfővel, Mustafa Kemal Atatürkkel is szorosabb viszonyba került... A frigy azonban nem tartott sokáig, Zsazsa úgy döntött, követi Amerikába kivándorló testvérét és ő is a tengeren túl kezd új életet, így férjével elváltak útjaik. Mivel Magda húga ekkor már színésznőként dolgozott és bejáratos volt a hollywoodi estélyekre, sokszor magával vitte Zsazsát is, aki egy alkalommal Charlie Chaplinnel szökött meg a partiról. Bár a férfinak nagyon tetszett a szépséges magyar lány, végül ebből a románcból nem lett semmi. „Túl szép hozzám" – mondta állítólag a híres színész.



Nem volt túl szép viszont Conrad Hiltonhoz, a Hilton szállodalánc nem olyan rég elvált tulajdonosához, aki 1942-ben feleségül is vette Zsazsát. A 30 évvel idősebb hotelmágnás azonban sokkal inkább a jó üzletekre és a pénzre szeretett fókuszálni, mintsem nejére, így a házasság hamar zátonyra futott.

Ebből a kapcsolatból született Zsazsa egyetlen gyermeke, Constance Francesca Hilton, aki a színésznő elmondása szerint akkor fogant, amikor a férje megerőszakolta őt. Conrad Hilton ezzel szemben azt mondta egyszer, hogy sosem hitte el, hogy Francesca az ő gyermeke, hiszen a felesége a fogantatás időszakában is szeretőt tartott.

A csúcson

Zsazsa a válást és a szülést követően hamar szert tett a harmadik férjre, a brit származású színészre, George Sandersre. Bár sokak szerint Sanders volt Zsazsa életének egyetlen igaz szerelme, a kapcsolatuk mégis meglehetősen viharosan alakult. Kölcsönösen csalták egymást, és napi szinten kavartak maguk körül botrányt – ez egyébként nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Zsazsa igazi celebbé váljon. Egyszer a színésznő azt mondta:

Nem az a fontos, hogy igaz legyen, csak beszéljenek rólam.

Róla pedig beszéltek! Hogy ennek köszönhető-e vagy sem, de 1952-ben Zsazsa végre megkapta első filmszerepét, amelyet továbbiak követtek.

A házassága viszont széthullóban volt, majd meglehetősen színpadiasan véget is ért: Sanders magánnyomozókat fogadott és velük együtt tört rá a feleségére, aki éppen a szeretőjével múlatta az időt...

Milliárdosok és egy herceg

Zsazsa karrierje az '50-es évek közepétől egyre magasabbra ívelt, és persze a férjek száma is szépen nőtt, ahogy haladt előre az idő.

Negyedszerre Herbert Hutner befektetési bankárhoz ment nőül, majd az olajmágnás Joshua S. Cosden felesége lett. A milliárdosokat a sorban a Barbie-baba egyik tervezője, a Zsazsánál 9 évvel fiatalabb Jack Ryan követte, akit egy ügyvédre, Michael O'Harára, majd egy playboyra, Felipe de Albára cserélt – igaz, utóbbival mindössze egy napig tartott a házassága.



Utolsó férjéhez 69 éves korában ment nőül. A nála 25 évvel fiatalabb Frédéric von Anhalt messze a legelőkelőbb kérője volt, hiszen hercegi címet viselt – bár csak vette magának – ennek következtében pedig Gábor Zsazsát innentől kezdve megillette a hercegné megszólítás. Ez a frigy harminc évig tartott.

Hosszú élet, de vajon boldog-e?

A népszerű díva élete azonban idősebb korában sem vált csendesebbé. 73 évesen például felpofozott egy rendőrt, ennek következményeképpen pedig három nap börtönre ítélték, 76 éves korában pedig még pereskedett is.

A lejtőn 2002-ben indult meg az élete, amikor egy autóbalesetben részlegesen lebénult. Miután hazaengedték és kiderült, hogy ezután élete végéig gondoskodásra szorul, öngyilkosságot követett el, amely csak a férjének köszönhetően nem sikerült, mindezt pedig egy agyvérzés követte. 2016-ban – 99 évesen – úgy döntött, hogy szeretne visszaköltözni Magyarországra, hogy élete utolsó időszakát itthon tölthesse el, ám még a hazautazása és nem sokkal a 100. születésnapja előtt, 2016. december 18-án meghalt.

Férje először Beverly Hillsben temettette el, de 5 évvel később a hamvait mégis visszahozta Budapestre, és a Fiumei úti sírkertben helyezte örök nyugalomra.