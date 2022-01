1992 januárjában a Sundance filmfesztiválon bemutatkozott egy rendező, akiből azóta a mozi világának egyik leghíresebb alkotója lett. Quentin Tarantino a Kutyaszorítóban-nal debütált a nézők előtt, amiből az eltelt 30 év alatt igazi kultfilm lett, és amiről most összegyűjtöttünk egy nagy adag érdekességet.

1. A film eredeti címe (Reservoir Dogs) egy nem létező szóösszetétel. Tarantino anekdotája szerint úgy született meg a cím, hogy amikor még videotékásként dolgozott, egy vendégnek Louis Malle francia újhullámos klasszikusát, a Viszontlátásra, gyerekek!-et ajánlotta, aminek eredeti címe Au revoir les enfants. Ezt hallotta félre az illető, és közölte, hogy neki nem kell semmiféle Reservoir Dogs.

2. A film előkészületei amatőr körülmények között indultak, Tarantinónak mindössze 30 ezer dollár és egy 16 mm-es kamera állt rendelkezésére, és a stábot a haverjaiból kezdte összetoborozni. Aztán a forgatókönyv felkeltette a hollywoodi legenda Harvey Keitel érdeklődését, elvállalta az egyik főszerepet, és beszállt producerként is a filmbe, így pedig a költségvetést sikerült 1,5 millió dollárra feltornázni.

3. De még így is olyan szegényes körülmények között forgatták a filmet, hogy a színészek a saját ruháikban szerepeltek benne. Steve Buscemi például fekete farmert húzott öltönynadrág helyett, Michael Madsen öltönye pedig két külön szetthez tartozó zakóból és nadrágból állt össze.

4. Michael Madsen nemcsak a ruháját, de a kocsiját is kölcsönözte a filmhez: az a Cadillac Coupe de Ville járgány, amivel Mr. Blonde furikázik a filmben, a valóságban is a színészé.

5. Mr. Blonde polgári neve a film sztorija szerint Vic Vega, ami meglepően hasonlít a Ponyvaregényben John Travolta által alakított bérgyilkos, Vincent Vega nevére. Tarantino elárulta, hogy az ő fejében ez a két karakter egy testvérpár, és tervezett is róluk egy külön filmet Double V Vega címmel, ami végül nem valósult meg.

6. A rendező eredetileg Mr. Pink szerepét szánta (és írta) magának, de aztán Steve Buscemi olyan ellenállhatatlannak bizonyult a meghallgatásokon, hogy inkább neki adta a figurát.

7. Tarantinónak így Mr. Brown szerepe jutott, aki összesen csak három jelenetben látható a filmben.

8. Igaz, ebből az egyik a nyitójelenet, amiben Mr. Brown le is vág egy azóta klasszikussá vált monológot a Like a Virgin című Madonna-számot elemezve a maga módján. Az énekesnőnek tetszett a film, és még egy dedikált albumot is adott Tarantinónak elismeréseképpen, de azért az írta rá, hogy „Nem a farokról szól. A szerelemről. Madonna".

9. A nyitójelenet egyben megelőlegezi azt is, hogy ki a spicli a gengsztercsapatból. Amikor ugyanis elkezdődik a vita a borravalóról, Mr. Orange (Tim Roth) már itt is köp: elárulja, hogy Mr. Pink nem fizetett.

10. A Kutyaszorítóban a férfiak filmje: nincsen benne egyetlen olyan női szereplő sem, akinek lenne szövege.

11. A forgatáson végig jelen volt egy mentős szakértő, aki figyelt arra, hogy a sztori szerint lassan elvérző Mr. Orange vérvesztesége, és az emiatt jelentkező fizikai-mentális tünetei hitelesek legyenek.

12. A csak pillanatokra felbukkanó női karaktereknek olyan sanyarú sors jut a filmben, mint például annak a hölgynek, akit Mr. Orange lelő. Őt Tim Roth dialektus oktatója játszotta, kimondottan a színész kérésére, mondván, ha ennyire megkínozta őt az amerikai beszédmóddal, akkor hadd adjon vissza kicsit a kegyetlen bánásmódból.

13. A filmvégi nagy pisztolyszegezős felállás eldurvulásakor a Széparcú Eddie-t játszó Chris Penn jelmeze alatt a kelleténél hamarabb lyukadt ki a vérpatron, emiatt pedig a legélesebb szemű nézők azt az elméletet kreálták, hogy valaki olyan lőtt először, aki nem is látszik a filmben.

14. A Kutyaszorítóban ősbemutatója 1992. január 21-én zajlott a Sundance filmfesztiválon. Az amerikai mozik 1992 októberében mutatták be. Magyarországon csak 1994-ben, a Ponyvaregény sikere nyomán került először a nézők elé, akkor is csak videókiadásban.

15. Egészen 2005 januárjáig kellett várnia a magyar nézőknek arra, hogy a Kutyaszorítóbant moziban is láthassák, akkor már mint legendás kultfilmet mutatták be a nagyvásznon.

