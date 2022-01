A film legelején egy titokzatos nő - aki arcát eltakaró, fekete kalapot visel - találkozik egy kíváncsi újságíróval, akinek elmeséli Nikos történetét. Rögtön kiderül, hogy az idős hölgy nem fog köntörfalazni, és hogy egyenességet vár az előtte ülő fiatal férfitól. Egészen az utolsó képkockáig homály fedi a nő kilétét, majd a végén kiderül: egykor ő is örök szerelmet fogadott a legnagyobb lengyelországi gengszternek, Nikodem Skotarczaknak. Ahogy egy megszokott bűnözőkarakterhez dukál, Nikosnak is nehéz, szegény gyermekkora volt. Mihamarabb szeretett volna kiszakadni a nyomorból, és igen fiatalon megérezte a gengszterélet ízét. Elhatározta, hogy ő nem teknősként, hanem igazi tigrisként fog előre menetelni az életben, melyet a filmben végig nyomon követhetünk.

Többször házasodott, mégis „Fekete" volt az igazi

Nikos szerette halmozni az élvezeteket és a testi örömöket. Ami a szerelmi kapcsolatait illeti, mintha folyamatosan ismételte volna magát a történelem: találkozott egy gyönyörű szőke nővel az aktuális buliban, együtt töltötték az éjszakát, részt vettek a szülőkkel egy kínos ebéden, amikor kénytelenek voltak elmondani a nem várt terhességet. Később megtartották az esküvőt, majd újszülött érkezett a családba, végül mindig egy elrontott házasság jutott neki osztályrészül.A lengyel bűnöző kétségkívül megérte a pénzét: második felesége valóban bombázó volt, mégis csak az üzleti érdekei miatt kezdett ki vele. Sőt, harmadszor is képes volt az oltár elé állni csupán azért, hogy törvényesen tartózkodhasson Németországban, Hamburgban. Végül egy lánya és egy fia született, akikkel piszkos ügyletei miatt nem volt lehetősége bensőséges kapcsolatot kialakítani.

Mégis, egy Fekete névre keresztelt szeretője, Milena, akit hercegnőjének is hívott, hosszú évtizedeken át kitartott mellette. Már a kapcsolatuk elején lakást kapott Nikostól, de nem fogadhatott más férfiakat: a férfi ezzel egyértelművé tette, hogy a nő az övé. Nikosnak természetesen számtalan szeretője volt, de a nő sosem hagyta el őt. Túlzás lenne a kettejük kapcsolatát igaz szerelemnek hívni, ám amellett, hogy a gengszternek fontos volt a családja, mindig otthonra lelt a fekete hajú szépség mellett. Kettejük világában igazán önmaga lehetett.

Üzletelt: mindennel

A 70-es és 80-as években az emberek szinte bármit megtehettek következmények nélkül. Nikos tolvajbandát alapított, és mindennel üzletelt, ami mozdítható volt: bandájával autókat loptak, javítottak, s miután eladták, képesek voltak visszalopni azért, hogy aztán újra eladhassák. Órák, parfümök, márkás holmik, kaszinó, bulik. Még a pénzváltással is átvertek mindenkit. Ez utóbbival egy akkor civilben Budapesten járó, német turistát is átvágtak, majd megverve a földön hagyták őt. A sors fintora, hogy nyolc évvel később ősellenségek lettek. A rendőr volt, hogy sikerrel járt, és képes volt rács mögé juttatni Nikost, de a lengyel férfi és társa végül túljártak a rendőrség eszén. Bámulatos csavarral Nikodem pszichiátriára került, ahol testvérével helyet cseréltek, így sikerül őt kiszabadítani. De túl sok minden változott, míg Nikos távol volt. Elterjedtek a kábítószerek, és ezzel a lengyel gengszter bukása is elkezdődött.

Ha a film felépítését nézzük, akkor ezt a három órás filmet három részegységre lehet osztani. Az első a nyomorból való kiszakadás, az élvezetek hajszolása és Nikos birodalmának megszületése. A második, amikor elveszti a realitásérzékét, harcol az igazságszolgáltatás és a rendszer ellen, de még mindig van ereje és hatásköre, hogy szerezzen egy utolsó esélyt a normális életre. A harmadik, amikor szabadulása után bejönnek a képbe a kábítószerek, megváltozik a kinti hatalmi rendszer, és az átélt fájdalmait sehogy sem tudja feldolgozni. Haláláig nem képes leszámolni a szerekkel.

Összességében ne szegje senki kedvét a feltüntetett 180 perc, mert őszintén: minden pillanata megéri. Egy film, amelyben a jelenetek kivétel nélkül izgalmasak, fókuszban tartják a nézőt és egy percig sem untatnak. Bár dráma, sokszor inkább szellemes és szórakoztató elemekkel tarkított. A főszereplő, Tomasz Włosok tökéletesen megelevenítette a lengyel gengsztert, és neki elhittem, hogy milyen lehetett a való életben a hírhedt Nikos.

Ha te is kíváncsi vagy, mitől ütött ekkorát a lengyel bűnöző drámája, akkor a Netflix legújabb produkcióját semmiképp se hagyd ki.