Közép-Kelet-Európából vándoroltak ki az ősei, Sean Penn mellett tanulta az orális szexet, 39 kilóra is lefogyott egy szerep kedvéért, és filmeken keresztül beleleshetsz a kapcsolati válságaiba is. 60. születésnapját ünnepli Jennifer Jason Leigh, ebből az alkalomból pedig összegyűjtöttünk róla egy nagy adag érdekességet.

Az apja barátjától vette a művésznevét.

Jennifer Leigh Morrow néven született Los Angelesben. A művésznevéhez pedig elhagyta az apjától örökölt vezetéknevet, felvette viszont középsőnek az eredetileg férfinév Jasont, méghozzá a házukban gyakran vendégeskedő hollywoodi színészlegenda Jason Robards után.

Nevezetes forgatási balesetben vesztette el az apját.

A színésznő és író Barbara Turner, és az ismert hollywoodi karakterszínész, Vic Morrow gyermekeként született. A szülei kétéves korában elváltak, és az apjával később sem volt jó viszonyban, annak halála után például mindössze 100 dollárt örökölt a végrendelet szerint. Az apja halála pedig egy híres forgatási baleset során következett be, amikor a Homályzóna című film felvételei közben lezuhant egy helikopter, megölve nem csak Vic Morrow-t, de két gyerekszereplőt is.

Mindkét ágon Közép-Kelet-Európából vándoroltak ki az ősei.

Anyai és apai ágon is zsidó származású, épp csak abban különbözik a két család, hogy az egyiknek a tagjai a mai Ausztria, a másiké a mai Oroszország területéről vándoroltak ki Amerikába.

Már 16 évesen tagja volt a hollywoodi színész szakszervezetnek.

Korán belecsöppent a szórakoztatóiparba, már 9 évesen kamerák előtt állt élete első filmszerepében, igaz, akkor még egy szöveg nélküli szerepben. 14 évesen a Disney szerződtette tévéfilmre, és annyiszor szerepelt már a képernyőn, hogy 16 évesen a színész szakszervezet is felvette a tagjai közé.

Sean Penn mellett tanulta az orális szexet.

A karrierjében a nagy áttörést a Változó világ című 1982-es tinifilm hozta el, ami Sean Pennből is sztárt csinált. Jennifer Jason Leigh itt még a szende, de annál kíváncsibb diáklányt alakította, akinek a barátnője a suli ebédlőjében répán mutatta be az orális szex rejtelmeit.

Kétszer is nagyon durván lefogyott egy szerep kedvéért.

A karrierjében később aztán éppen nem a szende kislányszerepek lettek a jellemzők, sokkal gyakrabban alakított zűrös sorsú és személyiségű csajokat. A szerepek érdekében pedig kemény áldozatokra is képes volt: egy anorexiás tinédzser eljátszásához 39 kilóra fogyott le (The Best Little Girl in the World), néhány évvel később pedig egy drogfüggő énekesnőt játszva ment le egészen 41 kilós testsúlyig (Georgia).

48 évesen lett anya.

Közel tíz évig alkottak egy párt a neves író-rendező Noah Baumbachhal, közös fiúgyermekük, Rohmer Emmanuel Baumbach pedig 2010 márciusában érkezett meg.

Filmeken keresztül beleleshetsz a kapcsolati válságaiba is.

Egyetlen mozifilmet (Jóban-rosszban) rendezett eddig, de annak az írója és producere is volt, a benne látható rendező-színésznő házaspár konfliktusait pedig nem titkoltan részben a saját életéből vette. De a volt férje egyik leghíresebb filmje is a Házassági történet, ami egy válásról szól egy rendező és egy színésznő között, és néhány évvel az ő szakításuk után született meg...

Egy filmben minden jelenetét újraforgatták mással.

Ráadásul egy nagy rendező híres filmjében, de nem azért, mert olyan rosszul teljesített. A Tágra zárt szemekben csak egy kisebb szerepet játszott volna, de a forgatás befejezése után Stanley Kubricknak új ötletei támadtak a jelenetei kapcsán. Leigh viszont nem ért rá az újraforgatás idején, így Marie Richardsonnal vették fel a jeleneteket.

Nem szereti a hollywoodi felhajtást.

Közismert arról, hogy szeret kockázatosan filmeket és szerepeket választani a megszokott skatulyák helyett. Saját bevallása szerint félénk és introvertált személyiség, akit taszít a hollywoodi rivaldafény, és aki szívesebben szerepel egy olyan filmben, ami erős érzelmeket vált ki az emberekből, mint egy olyanban, ami rengeteg pénzt hoz, de később senki sem emlékszik rá.